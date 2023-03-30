«Красная кузница» спустила на воду НЭС «Михаил Сомов»

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Корабелы СРЗ «Красная Кузница» — архангельского филиала Центра судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) — вывели из плавдока научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов».

Доковый ремонт судна проходил в течение двух с половиной месяцев на стапеле плавучего дока. По результатам дефектации была проведена замена части набора корпуса и наружной обшивки в носовой части правого борта. В ходе работ восстановлено почти двести погонных метров сварных швов.

Также корабелами «Красной Кузницы» выполнены демонтаж, ремонт и монтаж оборудования винто-рулевого комплекса — гребного и промежуточного валов, пера руля, заменены дейдвудные подшипники, осуществлён ремонт более восьмидесяти единиц оборудования донно-бортовой арматуры, судовых трубопроводов. В рамках докового ремонта проведена очистка и покраска подводной и надводной части корпуса, палубных надстроек.

После спуска на воду у достроечной набережной предприятия на «Михаиле Сомове» продолжатся работы по окраске палубы, крышек трюмов и других элементов надстройки.

«Красная Кузница» готовится завершить ремонт и предъявить научно-экспедиционное судно Морскому регистру судоходства к началу ледохода на Северной Двине.

Ранее НЭС «Михаил Сомов» проходил доковый ремонт в АФ «СРЗ «Красная Кузница» в ноябре-декабре 2015 года и в январе 2018 года. В июне 2022 года вставал в плавучий док на пять дней для прохождения процедуры освидетельствования Морским регистром судоходства перед отправкой в Арктику.