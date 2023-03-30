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Транспорт и логистика

Предприятие Уралвагонзавода досрочно выполнило контракт с ЦЭНКИ

 © rostec.ru

Машиностроительная компания «Витязь», входящая в состав концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, досрочно выполнила полугодовой контракт с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) госкорпорации «Роскосмос». На днях предприятие отгрузило заказчику партию двухзвенников: транспортер-кран ДТ-30ПМНК2 и два снегоболотохода ДТ-30ПМ-1.

Машины войдут в состав группы технических средств, предназначенных для встречи экипажей пилотируемых транспортных кораблей нового поколения. ДТ-30ПМ-1 имеют доработанное шасси, на которое заказчик смонтирует оборудование для их транспортировки. ДТ-30ПМНК2 оснащен крановой установкой грузоподъемностью 25 тонн, изготовленной на Челябинском механическом заводе, для загрузки транспортного корабля.

Вездеходы сине-белой цветовой гаммы, принятой в Роскосмосе, в сопровождении заводских специалистов после дооборудования на предприятиях-изготовителях будут доставлены на место строительства комплекса посадки возвращаемых российских космических кораблей в Оренбургской области. Сотрудники ЦЭНКИ, которым предстоит обслуживать двухзвенники, пройдут обучение в МК «Витязь».
Источник: https://rostec.ru/news/predpriyatie...rochno-vypolnilo-kontrakt-s-tsenki/

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Машиностроительная компания «Витязь», ЦЭНКИ, ДТ-30ПМ-1 , ДТ-30ПМНК2
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