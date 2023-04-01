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Как Роснефть возродила деревню лесных ненцев

 © Фото из открытых источников

В 90-х деревня Харпмпур умирала. Жители — малочисленная народность — лесные ненцы спивались, теряя обычаи, язык, уникальную культуру. Но пришла Роснефть и взяла шефство над деревней. Сегодня это современное поселение с камфорным жильем в котором есть вся необходимая инфраструктура. Я побывал в деревне на праздновании её 90-летия, и традиционного праздника дня оленевода.

©Видео с / https://dzen.ru/embed/vkTZu_gc8TVQ?from_block=partner&from=zen&backoffice=1&mute=1&autoplay=0&tv=0

  • rvk
  • 1
роснефть, харампур, янао
  • Великоросс Великоросс
    01.04.2319:24:13

    Спасибо за красивый репортаж!

    Такое должно быть в каждом населенном пункте РФ, а не только для отдельной народности. В РФ полно вымирающих деревень и проч. Роснефть — госкомпания, а углеводороды, согласно ст. 9 Конституции РФ, являются достоянием всего нашего общества.

    Отредактировано: Великоросс~19:24 01.04.23
    #1260669
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