Как Роснефть возродила деревню лесных ненцев
В 90-х деревня Харпмпур умирала. Жители — малочисленная народность — лесные ненцы спивались, теряя обычаи, язык, уникальную культуру. Но пришла Роснефть и взяла шефство над деревней. Сегодня это современное поселение с камфорным жильем в котором есть вся необходимая инфраструктура. Я побывал в деревне на праздновании её 90-летия, и традиционного праздника дня оленевода.
©Видео с / https://dzen.ru/embed/vkTZu_gc8TVQ?from_block=partner&from=zen&backoffice=1&mute=1&autoplay=0&tv=0
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01.04.2319:24:13