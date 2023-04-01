Как Роснефть возродила деревню лесных ненцев

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В 90-х деревня Харпмпур умирала. Жители — малочисленная народность — лесные ненцы спивались, теряя обычаи, язык, уникальную культуру. Но пришла Роснефть и взяла шефство над деревней. Сегодня это современное поселение с камфорным жильем в котором есть вся необходимая инфраструктура. Я побывал в деревне на праздновании её 90-летия, и традиционного праздника дня оленевода.

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