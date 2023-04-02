Импортозамещение. Март 2023 года.

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1839 проект импортозамещения!

В сегодняшнем обзоре.

Стальные трубчатые радиаторы и катализатор из нового гидроксида алюминия для нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленностей, углубленная локализация Лады Весты и системы магнитного подвеса, полиэтиленовые цельнотянутые гнутые отводы для напорных трубопроводов и горнопроходческие комбайны, топливорегулирующие клапаны и отечественные смартфоны, шаровые краны большого диаметра и трансформаторное оборудование, тяговые электродвигатели и новые модели лифтов, АКД клей для целлюлозно- бумажной промышленности и новое производство полимерных труб, текстильная микрофибра и производственные автоматические тележки, разъемы для линий оптической связи и антиблокировочные системы для автомобилей, и многое другое…