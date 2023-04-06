Луганский авиационный ремонтный завод возобновил работу

© lugansk-news.ru

После длительного простоя в Луганске начал работу авиационный ремонтный завод.

На предприятии в тестовом режиме запущен испытательный стенд для двигателей ТВ3-117. Их устанавливают на вертолеты Ми-8 и Ми-17.

Сейчас прорабатывается вопрос о выделении средств на восстановление цехов, крыш, отопления, котельных и бойлерных.

Завод не работал с 2014 года. Ожидается, что продукцию для авиапрома начнут выпускать летом этого года.

«Предприятия, ремонтирующих такой тип двигателя, три, это четвёртое. Помимо того что это рабочие места для региона, это еще и возврат завода в полноценное производственное предприятие. Сформирована штатная структура, с этой недели начинаем прием специалистов и рабочих на завод. Сформирован план работы, идем дальше», — подытожил Александр Варич, и. о. директора Луганского авиационного ремонтного завода.

© lugansk-news.ru