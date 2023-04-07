Новое родильное отделение открылось в Волжске Республики Марий Эл
Новое родильное отделение построено во втором по величине городе республики и рассчитано на 1,5 тысячи родов в год.
Здесь медицинскую помощь будут оказывать более 30 тыс. женщин города Волжска, Волжского, Моркинского и Звениговского районов. Ранее беременным приходилось уезжать в Йошкар-Олу более чем за 100 км.
Строительство и техническое оснащение родильного отделения проводилось в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Стоимость объекта составила более 500 млн. рублей.
Новое трехэтажное здание соединено переходом на уровне второго этажа с существующим корпусом. Здесь размещен приемный покой, родильный и операционный блоки, послеродовое обсервационное и физиологическое отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин и новорожденных, патологии беременных, изолятор, административно-хозяйственный блок. Главный врач Волжской ЦГБ Дмитрий Фризин рассказал, что роддом оснащен современным медицинским оборудованием: аппаратами для ультразвукового исследования, искусственной вентиляции легких, инкубаторами интенсивной терапии новорожденных.
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