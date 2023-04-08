В Якутии открыты два новых золоторудных месторождения

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Компания «Nordgold» в конце прошлого года открыла в Якутии месторождение Роман с запасами 49 тонн золота.

«Расположенное в Олекминском районе Якутии в 13 км от действующего кластера Гросс, это золотосеребряное месторождение стало крупнейшим в стране геологическим открытием, сделанным на взятой по заявительному принципу лицензии», — отмечается в сообщении. По объекту защищено ТЭО временных разведочных кондиций.

Также в 2022 году геологи компании защитили ТЭО постоянных кондиций по расположенному поблизости от Гросса Токкинскому месторождению и поставили на госбаланс 23,5 тонны золота. После перевода месторождения в статус разведанных началась подготовка проекта его разработки.

«В полевом сезоне 2023 года геологическая служба продолжит опережающую эксплуатационную геологоразведку на месторождениях Гросс и Таборное, где уже идет добыча. Также в программе ГРР 2023 года — сгущение разведочной сети и бурение в контурах первого года отработки будущего карьера на недавно открытых нами месторождениях Врезанное и Токкинское», — отметил руководитель геологоразведочных работ кластера Гросс Александр Федоренко.

В планах — пройти 25 тысяч погонных метров методом RC-бурения. Работы на месторождениях Гросс и Таборное обеспечат данные, необходимые для обновления ресурсных моделей. Предполагается, что в 2023 году будут поставлены на госбаланс запасы флангов Гросса, разведка которых прошла в 2020-22 годах, что существенно увеличит балансовые запасы месторождения. На поисковых лицензиях — Токкинская, Кондинская, Кремера и Пограничная в 2023 году планируется пройти 29 тысяч погонных метров колонковых скважин и 5 тысяч поисковых скважин методом RC-бурения.

Гросс — золотодобывающий кластер в Олекминском районе Республики Саха (Якутия). В него входят действующие рудники Гросс и Таборный, а также проект развития Токко и ряд перспективных геологоразведочных площадей в пределах восточной части Олекмо-Чарского нагорья на юго-западе Якутии. В ближайшие несколько лет Nordgold намерена увеличить ежегодное производство кластера Гросс до около 600 тысяч унций золота (18,7 тонны).

Фото — https://www.vne...ya-roman-21104/