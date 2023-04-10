Минпромторг РФ представил 422-сильный тягач БАЗ-S36A11 отечественного производства

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Брянский автомобильный завод (БАЗ), являющийся частью холдинга «Алмаз-Антей», впервые представил свою новую модель — БАЗ-S36A11.

Новый БАЗ-S36A11 — это гражданский тягач, разработанный специально для нефтегазовой отрасли.

Новая модель БАЗа — БАЗ-S36A11 — была разработана в Инжиниринговом центре Обуховского завода, который также является частью холдинга «Алмаз-Антей». На том же заводе создали платформу e-Neva для легковых и легких коммерческих электромобилей.

БАЗ-S36A11 обладает несколькими интересными особенностями.

Новый БАЗ-S36A11 оснащен шестиколесной формулой и может перевозить до 40 тонн грузов. Все подвески на этом транспортном средстве полностью независимые и взяты от армейских БАЗ-6909.

Кабина новой модели S36A11 обеспечивает повышенный комфорт и оснащена двумя спальными местами. Это не купленное изделие из Китая, а созданная с нуля каркасно-панельная конструкция с очень гармоничным дизайном. «Клетка» кабины выполнена из стальных труб прямоугольного сечения, а наружные элементы сделаны из композитов.

Доля импортных компонентов в БАЗ-S36A11 минимальна. Тягач оснащен 11,0-литровым турбодизелем ЯМЗ-6531, который является лицензионной версией французского мотора Renault dCi 11 (лицензия была приобретена еще в 2007 году). Мощность двигателя составляет 422 лошадиных силы, а крутящий момент — 1900 Нм. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой механической коробкой переключения передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором и раздаточной коробкой ЗМТ.

В кабине установлены цифровой щиток приборов, система телеметрии, автономный отопитель салона и климат-контроль «Август» от Тольяттинского производителя.

На данный момент БАЗ-S36A11 проходит сертификационные испытания.

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