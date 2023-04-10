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Транспорт и логистика

Минпромторг РФ представил 422-сильный тягач БАЗ-S36A11 отечественного производства

 © www.njcar.ru

Брянский автомобильный завод (БАЗ), являющийся частью холдинга «Алмаз-Антей», впервые представил свою новую модель — БАЗ-S36A11.

Новый БАЗ-S36A11 — это гражданский тягач, разработанный специально для нефтегазовой отрасли.

Новая модель БАЗа — БАЗ-S36A11 — была разработана в Инжиниринговом центре Обуховского завода, который также является частью холдинга «Алмаз-Антей». На том же заводе создали платформу e-Neva для легковых и легких коммерческих электромобилей.

БАЗ-S36A11 обладает несколькими интересными особенностями.

Новый БАЗ-S36A11 оснащен шестиколесной формулой и может перевозить до 40 тонн грузов. Все подвески на этом транспортном средстве полностью независимые и взяты от армейских БАЗ-6909.

Кабина новой модели S36A11 обеспечивает повышенный комфорт и оснащена двумя спальными местами. Это не купленное изделие из Китая, а созданная с нуля каркасно-панельная конструкция с очень гармоничным дизайном. «Клетка» кабины выполнена из стальных труб прямоугольного сечения, а наружные элементы сделаны из композитов.

Доля импортных компонентов в БАЗ-S36A11 минимальна. Тягач оснащен 11,0-литровым турбодизелем ЯМЗ-6531, который является лицензионной версией французского мотора Renault dCi 11 (лицензия была приобретена еще в 2007 году). Мощность двигателя составляет 422 лошадиных силы, а крутящий момент — 1900 Нм. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой механической коробкой переключения передач ЯМЗ-1909 с демультипликатором и раздаточной коробкой ЗМТ.

В кабине установлены цифровой щиток приборов, система телеметрии, автономный отопитель салона и климат-контроль «Август» от Тольяттинского производителя.

На данный момент БАЗ-S36A11 проходит сертификационные испытания.

https://www.tra..._medium=desktop

https://news.dr...m.ru/93566.html

Источник: https://www.njcar.ru/news/vaz/novyi...-baz-pokazali-na-video-5531521.html

Брянск, Брянский автомобильный завод, БАЗ-S36A11, Алмаз-Антей, Обуховский завод
  • artal artal
    10.04.2312:12:47

    ©Видео с youtube.com

    #1260962
  • alex4spb alex4spb
    10.04.2313:45:02

    подкрутил картинку в GIMP-е.

     © i.ibb.co

    Отредактировано: alex4spb~13:45 10.04.23
    #1260964
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    10.04.2314:42:45

    Дизайн действительно крутой     Давно ждал, когда БАЗ, сделает внешность у тягачей современной. Но я бы лучше в заголовке написал более нейтральным языком.

    Отредактировано: Holso Stitchred~14:44 10.04.23
    #1260967
  • Нет аватара Ветер
    10.04.2317:26:43

    начинание просто прекрасное… но надо не забывать, что с выходом на новый рынок, новой марки кроме самой машины требует и много чего еще… например пункты сервиса… как с этим у БАЗа? возможно ли скооперироваться с уже существующими дилерами Камаза и МАЗа? потом такая немаловажная вещь как реклама… Камаз и МАЗ являются многолетними участниками автопробегов, и не просто участниками, но и победителями… то есть впереди еще много работы… что-то запилить крутое у нас в стране не такая уж проблема, а вот грамотно все это запустить в серию с этим у нас не всегда получается… с Суперджетом не получилось например заграницей… а выход на внешний рынок нужен, иначе окупаться будет долго…

    #1260972
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