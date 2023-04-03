Тюменское импортозамещение (часть 6)

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Индекс промышленного производства в тюменском регионе только за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выросло производство машин и оборудования (в 5,4 раза), прочих транспортных средств и оборудования (на 30,5%), лекарственных средств (на 29,3%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 21,1%), пищевых продуктов (на 12,2%), нефтепродуктов (на 11,8%), в обрабатывающем секторе индекс производств вырос на 10,1%, показатели металлургов увеличились на 19,2% и во многом это связано с теми импортозамещающими проектами, которые реализуются на местных предприятиях.

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Детали для машиностроения, нефтегазовых компаний и АПК выпускает производственное предприятие «Восход» в Тюмени. Для изготовления используется отечественное сырьё. Несмотря на санкции, компания в прошлом году нарастила выпуск продукции, в том числе за счет нового оборудования.

Новое оборудование, благодаря высокой точности, подходит для производства металлоизделий в приборостроении, машиностроительных, авиационно-космических отраслях и других сферах. За два года на промплощадке в Тюмени выпущено более 30 тыс. деталей. При этом отмечают кратный рост спроса на продукцию в 2022 г., и увеличение на 50% объёма производства. Сохранять набранные темпы планируют и в текущем году, в том числе за счет продолжения пополнения парка оборудования и выходу на собственные конструкторские разработки, а это уже прямой путь к развитию импортозамещения.

Последнее пополнение станочного парка — это вертикальный обрабатывающий центр и токарный станок с числовым программным управлением. Их приобрели по региональной программе возмещения первого взноса по лизингу. Сумма компенсации составила 8 млн рублей.

Пять российских компаний станут резидентами Богандинского индустриального парка в 2023 году

Девять компаний являются резидентами Богандинского индустриального парка с начала его основания, с 2016 года. Из них четыре активно развивают производство. Ещё пять российских компаний, не только тюменские, но и из других регионов, станут резидентами в 2023 году. На эту территорию большие планы — 35 заводов. Запрос на готовые площадки есть. Компании-резиденты парка в основном работают в нефтегазовом машиностроении, сфере нефтесервиса, занимаются производством строительных материалов. Это связано со спецификой региона.

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Из общей площади индустриального парка в Богандинском в 276 га полезной — 187 га. Это территория первого этапа, для которого проведена вертикальная планировка, территория отсыпана. Имеются все необходимые инженерные коммуникации: электричество, вода, газ. Затраты по подготовке площадки для резидентов взял на себя региональный бюджет.

Общий объём инвестиций по первому этапу индустриального парка Богандинский составит шесть миллиардов рублей. Сейчас объём инвестиций резидентов — более 600 миллионов рублей, уже создано более 150 рабочих мест. В течение двух-трех лет планируется динамично площадку заполнять и дойти до той самой цифры — шесть миллиардов. Количество рабочих мест увеличится до двух тысяч поэтапно.

Локомотивы, которым предстоит осваивать Северный широтный ход, будут заходить на ремонт в Тюмень

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Самые инновационные локомотивы, которым предстоит осваивать Северный широтный ход, будут заходить на ремонт в обновленный цех текущего ремонта грузовых тепловозов в локомотивном депо Войновка. Такие перспективы на торжественном открытии обновленного цеха обозначило руководство ОАО «РЖД». Обновленный цех оснащён современными средствами механизации, специализированными стендами и установками для обслуживания дизельных двигателей, элементов ходовой части, электрического и вспомогательного оборудования, бортовой электроники. Производственные мощности объекта позволят ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов серии 2ТЭ116 (в 1,5 раза больше, чем до модернизации). Кроме того, в цехе создано 29 новых рабочих мест.

Лодки, катамараны, плоты и тенты для катеров выпускает мастерская в Тюмени

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Лодки, катамараны, плоты и тенты для катеров выпускает мастерская «Дед Мазай» в Тюмени. Производство размещено на площадке ДСК 500. Выпуск продукции, которая импортозамещает плавсредства иностранного производства, компания наладила еще с 2017 года. Спрос на тюменские катамараны растёт по всей стране. Мастерская недавно представила продукцию на выставке в Казани, а за минувший год объем производства увеличился на 25%.

Тюменская компания откроет производство модульных домов в Богандинском индустриальном парке

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Тюменская компания «Русмодуль 72» получила в Богандинском индустриальном парке 4 га земли для организации производства модульных загородных домов, ФАПов, бытовок. Через три года планирует увеличить выпуск готовой продукции в три раза.

Тюменские саморезы и сетка заменят импорт из Китая

Производство крепёжных изделий, кладочной сетки и металлического профиля намерены начать в Тюмени. Компания получила заем в 50 миллионов рублей от Инвестиционного агентства Тюменской области. Сейчас подобные товары массово импортируются из Китая, а со временем объем продукции местного предприятия составит 15 900 тонн в год. Реализация инвестиционного проекта позволит заместить до 5% импортируемых из Китая саморезов.

Инвестор ООО «Бронница» (входит в состав группы компаний «РОСА») приобрёл земельный участок и производственные помещения. Общий объем инвестиций в экономику региона составит 960 млн рублей. К 2024 году будет создано 112 рабочих мест. Компания планирует приступить к реализации второй и третьей очереди проекта: запуску линий по производству пластиковых дюбелей и анкерной группы в 2025 году.

Тюменская компания займется выпуском стеклопластиковых заборов для городских улиц

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Тюменская компания-резидент Богандинского индустриального парка планирует наладить выпуск стеклопластикового профиля — заборчиков для городских улиц, отделяющих проезжую часть от тротуара. Их конкурентное преимущество перед железными, которые сегодня установлены в Тюмени, — долговечность использования. ООО «Армкреп» третий год ведёт бизнес на территории индустриального парка Богандинский. Льготы, которые дает резиденство, в конечном итоге сказываются на уменьшении себестоимости продукции.

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Стеклокомпозитные изделия — арматуру, сетку — поставляют в строительные магазины, застройщикам. Покупатели находятся во всех регионах УФО. В этом году с открытием навигации наладят поставки в Салехард. Сырье всё завозится из Китая. Основное сырьё — ровинг — тонкая нить, которая вплетена в жгуты, это основа и дальше идут три компонента химии: смола, изометил и ускоритель. В ближайшее время «Армкреп» планирует расширить номенклатуру производимых изделий и их объем за счет приобретения дополнительного оборудования. Планируемый объём инвестиций в проект составит 12 млн рублей.

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Компания «Тюменский ротанг» наладила выпуск мебели из полиротанга.

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В Тюмени открыли цех по производству мебели, предметов интерьера из полиротанга. Производственную линию по индивидуальному заказу сделали в Шанхае. Поставщик полимеров высокого давления — компания «СИБУР» — предоставила тюменским предпринимателям все сертификаты качества и безопасности. До 6-7 тонн в месяц понадобится производителям для создания полимерной ленты. Красители отечественные — из Санкт-Петербурга.

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В производственном цехе выпускают 35 цветов полиротанга: сиреневый туман, бело-золотой колорадо, бронзовый изумруд, темно-зеленое в вине и другие. Формы разные: полумесяц, полутрубка, пруток, лента. Есть также ротанг шлифованный, который имитирует натуральное дерево.

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© tumentoday.ru

Фабрика изготавливает мебель на алюминиевых каркасах: садовые наборы, для гостиных, обеденные зоны, сундуки и другое. Есть и бескаркасное плетение — корзины, кормушки для птиц, короба.

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Огнестойкие трубы из полимеров СИБУРа начнут выпускать в Богандинском индустриальном парке.

Производством огнестойких полимерных изделий для строительной отрасли из полимеров СИБУРа займётся тюменская компания «Мивемас» на территории Богандинского индустриального парка. Резидент получил участок земли по льготной цене. В апреле начнется строительство цеха, а к осени запустится производство. Объём инвестиций составит более 105 млн рублей. Здесь в частности будут производить водопроводные трубы для внутреннего пожаротушения. С открытием нового производства 20 человек получат работу, сейчас они проходят обучение, оборудование закуплено и доставлено в Тюмень. Аналогичное производство есть только в Оренбурге. Но они реализуют продукцию в европейскую часть России, а компания «Мивемас» будет поставлять в восточную.

Заводоуковский комбинат вложит в производство безопалубочных плит 68 миллионов рублей.

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68 млн рублей вложит в проект по производству безопалубочных плит «Заводоуковский комбинат строительных материалов». На эти средства предприятие модернизирует промплощадку. Запуск новой линии позволит увеличить на 15% объем выпускаемой продукции, также здесь создадут 10 рабочих мест. Запуск новой линии повысит качество подготовки бетонных смесей, увеличит производительность и снизит себестоимость продукции. За счет применения современного оборудования и автоматизации улучшатся условия труда сотрудников.

На 15% планирует увеличить объем производства Ишимский механический завод в 2023 году.

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На 15% планирует увеличить объем производства Ишимский механический завод в 2023 году. В прошлом году предприятие получило 600 млн рублей на пополнение оборотных средств, благодаря чему смогло выйти из финансового кризиса. Ещё два-три года назад здесь не было заказов, упали объёмы производства, завод просто умирал. Теперь ситуация поменялась, положение на предприятии стабилизировалось. Завод специализируется на выпуске запасных частей для подвижных составов железной дороги и работая с 1941 года является старейшим в Ишиме.

Современное домостроительное производство создадут в Тюмени в 2024 году.

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Более 2,2 млрд рублей инвестирует группа компаний «ТИС» в строительство в Тюмени современного домостроительного комбината.

Цель инвестиционного проекта заключается в создании в 2024 году производства многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ. В результате реализации инвестпроекта, которому решением правительства Тюменской области присвоен статус масштабного, планируется создать 470 рабочих мест для тюменцев.

«Группа компаний «ТИС» из года в год входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Она уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости. Количество сданных квадратных метров приближается к одному миллиону.

Крупнейший в Тюменской области производитель рапсового масла прорабатывает новые рынки поставок.

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Новые рынки поставок прорабатывает Заводоуковский маслозавод — крупнейший производитель и экспортёр рапсового масла Тюменской области. Ещё весной 2022 г. завод работал с европейскими покупателями, но, понимая, что рынок меняется, тогда же начали заключать вначале менее прибыльные контракты с китайскими партнерами. К лету полностью перешли на экспортные поставки в Китай, этому сопутствовало и повышение цены на рапсовое мало. К концу года на заводе поставили собственный рекорд — 1 миллиард рублей составил годовой оборот по экспорту. В Китай отправили два поезда — это 3 тысячи 480 тонн.

Производитель планирует расширить ассортиментную линейку по экспорту. Предполагаются поставки пищевого рапсового масла рафинированного, дезодорированного, которое пока не отправляется в другие государства. Потенциал имеют рынки Египта и Ирана

На экоферме села Мальково Тюменского района урожай земляники собирают круглый год.

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Землянику садовую на экоферме «Натурика» в с. Мальково Тюменского района впервые посадили в апреле 2022 года на площади в 270 кв. метров. В понедельник, среду и пятницу в ней собирают урожай. Каждый раз примерно по 50 кг. Самая крупная ягода может достигать в весе до 60 граммов.

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Условия выращивания ягод максимально приближены к натуральным, растения выращиваются в мешках, но на грунте. Торф используется для клубники, для подкормки — только органические удобрения. Опыление проходит при помощи шмелей, они нам помогают получить вкусную, крупную, красивую ягоду.

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В первой, стартовой, теплице выращивают пять сортов земляники, которые плодоносят круглый год. Во второй, на площади 230 квадратов, в ноябре 2022 года посадили четыре сорта другой селекции. Первые ягоды начали созревать к 8 марта. На очереди — освоение открытого грунта, на 1,5 га предстоит высадить новые сорта, которые поступят в ближайшие дни. Вместе с клубникой в открытый грунт высадят первые 300 кустов голубики, а это значит, что ещё одним промышленным садом в регионе станет больше.

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Тюменская компания настраивает оборудование по выпуску термобумаги для чековой ленты.

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В одной из прошлых статей я рассказывал как в Тюменской области появилось единственное в России производство чековой ленты, но на этом предприятие не остановилось и запустило глубокий проект импортозамещения.

Сегодня Боровская бумажная компания уже ведёт отладку высокотехнологичного оборудования для производства термобумаги. Запуск собственной линии позволит снизить зависимость от иностранных компонентов и сырья при выпуске чековой ленты. Ключевым оборудованием является машина по смешиванию химикатов и нанесению термослоя, а также лабораторные приборы для проверки качества готовой продукции.

Производительная мощность машины по нанесению термослоя на бумажную основу составляет 10 тонн за шесть часов. На старте планируется производить 300 тонн готовых роллей в месяц. Для работы на новом оборудовании будут созданы дополнительно 24 рабочих места. Оборудование приобретено в рамках реализации проекта по импортозамещению, в том числе с привлечением денежных средств по региональной программе «Промышленность». Объём инвестиций в проект составляет около 300 млн рублей.

Вместе с расширением линейки продуктов, увеличилась и промплощадка Боровской бумажной компании. Для этого производство перемещено в Утешево, где площадь в 2,5 раза больше ранее действующей базы в Боровском.

В заключение осталось одно предприятие, о существовании которого и я сам узнал совсем недавно.

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ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» — это российское высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, выпускающее широкий ассортимент взрывозащищенного электрооборудования и ведущее передовые научно-технические разработки.

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В 2011 компания из Санкт-Петербурга открыла филиал в Тюмени, а уже в 2013 году в строй вступила собственная производственная площадка.

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ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» производит свою продукцию в двух регионах России — в Санкт-Петербурге и Тюмени, а также Республике Казахстан, г. Алматы, что позволяет обеспечивать промышленной безопасностью предприятия в самых отдаленных регионах и областях страны.

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Это крупнейший производитель современного взрывозащищённого и пылевлагозащищённого оборудования на территории РФ, производит весь ассортимент взрывозащищенного оборудования на 85% из комплектующих российского производства, изготавливаемых на производственных мощностях завода, а также производимых субподрядчиками Центрального и Северо-Западного федеральных округов РФ.

В публикации использованы фото из открытых источников.

P. S. О других уникальных производствах Тюменской области можно прочитать здесь:

1. Сделано в Тюмени (часть 1)

2. Сделано в Тюмени (часть 2)

3.Сделано в Тюмени (часть 3)

4. Сделано в Тюмени (часть 4)

5. Западно-Сибирский газохимический кластер

6. Тюменское импортозамещение

7. Тюменское импортозамещение (часть 2)

8.Тюменское импортозамещение (часть 3)

9. Тюменское импортозамещение (часть 4)

10. Тюменское импортозамещение (часть 5)

11. Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)