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Строительство нового моста через Волгу под Казанью на трассе М-12

Под Казанью продолжается строительство нового моста через Волгу на трассе М-12 Москва-Казань. Его строят между деревнями Гребени и Орёл.

Движение по трассе планируют запустить уже в этом году. Предположительно, доехать из столицы России до Казани можно будет за 6,5 часов.

Как сейчас выглядит новый мост и что уже построено, смотрите в кадрах аэросъёмки:

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/SshlNI0zj4Q
Источник: https://kazanfirst.ru/videos/611495

мост, трасса М-12
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    16.04.2312:24:37

    Отечество

    славлю,

    которое есть,

    но трижды —

    которое будет.

    Я

    планов наших

    люблю громадьё,

    размаха

    шаги саженьи.

    Я радуюсь

    маршу,

    которым идем

    в работу

    и в сраженья.

    **********************

    Владимир Маяковский

    Хорошо!

    #1261236
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