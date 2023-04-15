Строительство нового моста через Волгу под Казанью на трассе М-12
Под Казанью продолжается строительство нового моста через Волгу на трассе М-12 Москва-Казань. Его строят между деревнями Гребени и Орёл.
Движение по трассе планируют запустить уже в этом году. Предположительно, доехать из столицы России до Казани можно будет за 6,5 часов.
Как сейчас выглядит новый мост и что уже построено, смотрите в кадрах аэросъёмки:
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/SshlNI0zj4Q
Источник: https://kazanfirst.ru/videos/611495
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16.04.2312:24:37