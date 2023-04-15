Строительство нового моста через Волгу под Казанью на трассе М-12

Под Казанью продолжается строительство нового моста через Волгу на трассе М-12 Москва-Казань. Его строят между деревнями Гребени и Орёл.

Движение по трассе планируют запустить уже в этом году. Предположительно, доехать из столицы России до Казани можно будет за 6,5 часов.

Как сейчас выглядит новый мост и что уже построено, смотрите в кадрах аэросъёмки:

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/SshlNI0zj4Q