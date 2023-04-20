Открыт новый спорткомплекс кадетки СК РФ в Севастополе

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) за 257 дней возвели спортивно-общественный комплекс и тренировочную зону на территории кадетки. Это вторая очередь кадетского корпуса Следственного комитета России имени В.И. Истомина, который сдали в октябре прошлого года.

Спортивно-общественный корпус (2 399 тыс. м²) представляет собой четырехэтажное монолитное здание, выполненное в том же архитектурном стиле, что и основной корпус. Снаружи смонтирована подсветка, которая выгодно подчеркивает облик объекта.

В новом корпусе разместились универсальный спортзал (600 м²), раздевалки, душевые, тренажеры, библиотека с книгохранилищем, актовый зал на 300 мест со светодиодной видеопанелью, два тира, кабинет судомоделирования с бассейном для тестирования учебных кораблей, художественная студия. В каждом классе и помещении смонтирована система климат-контроля, что особенно актуально в жаркое время года. Все пространства зданий полностью оборудованы по современным стандартам.

На прилегающей территории — беговая дорожка, площадки для волейбола, баскетбола и сдачи нормативов. По просьбе жителей домов, расположенных поблизости, военные строители смонтировали освещение вдоль лестницы, по которой привыкли ходить севастопольцы.

Напомним, что Севастопольский кадетский корпус СК РФ рассчитан на 200 учащихся. Общая площадь — 12 550 м². Помимо нового корпуса, на территории осенью 2022-го были сданы:

административный корпус (3 221м²);

учебное здание на 15 классов с инновационным оснащением (3 584 м²);

спальный модуль (3 345 м²), в котором расположены 40 кубриков (на 5 человек каждый);

столовая на 100 мест.

С ноября 2022-го здесь учится 137 юношей и девушек с 8-го по 11-й классы. Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации начал работу в 2020 году. Решение о создании самостоятельного учебного заведения и строительстве новых помещений для него было принято в 2021-м.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

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