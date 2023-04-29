Капитальный ремонт с модернизацией универсального круглошлифовального станка 3М194
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» реализовала уникальный проект: капитальный ремонт с модернизацией универсального круглошлифовального станка 3М194.
Его уникальность заключается в его грандиозных размерах: 14м в длину и весом 34 тонны. Такой станок позволяет обрабатывать детали длиной до 4х метров, 56 см в диаметре и весом до 3х тонн.
На предприятие он был доставлен в январе 2022 года. Главная сложность состояла в том, что на него не было никакой технической документации. Кропотливая работа инженерно-конструкторского отдела позволила восстановить и модернизировать станок.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» берётся за самые амбициозные проекты.
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