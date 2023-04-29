Ростех благодаря «Диспетчеру» от «Цифры» увеличил загрузку станков на 40%

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха подключила к системе мониторинга «Диспетчер» более одной тысячи станков на производственном комплексе «Салют» в Москве. Это позволило на 40% повысить загрузку оборудования и сократило время простоя техники. До конца года опыт эксплуатации комплекса «Диспетчер» будет внедрен на всех предприятиях ОДК.

Созданная ГК «Цифра» система мониторинга позволяет оценить текущую загрузку оборудования, проанализировать причины простоя за любой период времени — от суток до нескольких месяцев. Все эти данные помогают принимать решения по корректировке «узких мест» в производственной цепи и рациональному использованию оборудования.

Современное высокотехнологичное производство, такое как двигателестроение, невозможно представить без применения цифровых технологий. Особенно это касается вопросов эффективного управления производственным оборудованием. Внедренная в ОДК система мониторинга позволяет ощутимо увеличивать пропускную способность предприятий, получать полноценную картину происходящего на производстве. Это возможно, в том числе, благодаря подключению к «Диспетчеру» не только станков с ЧПУ, но и другого оборудования и рабочих мест сборочных бригад. Уже сейчас мы можем говорить о первых результатах внедрения системы: благодаря мониторингу предприятие на 12% сократило нерегламентированные простои техники и на 40% увеличило коэффициент загрузки оборудования, — сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов. Собираемые системой данные с 14 цехов анализируются и доступны в режиме реального времени для всех участников производственного процесса от мастеров до руководителя предприятия. В ближайшее время к системе будут также подключены и филиалы ОДК — предприятия МКБ «Горизонт», ВМЗ «Салют» и ОМО имени П.И. Баранова. Проект, реализованный в контуре ПК «Салют», — самое масштабное внедрение комплекса мониторинга оборудования на предприятиях России. Среди современных технологий в промышленности IoT демонстрирует лучшие показатели применения по причине высокой эффективности. С помощью «Диспетчера» можно узнать реальную загрузку оборудования и статус его работы, сколько времени станок был включен в производство, как долго и по какой причине простаивал, какой оператор был у станка, каково потребление энергии, оценить показатели эффективности работы предприятия. В руках менеджмента эта информация становится основой для принятия решений в борьбе за сокращение простоев, увеличение темпа производства на действующих мощностях, сокращение нерационального потребления электроэнергии и повышение качества технического обслуживания. Для ОДК наша команда кастомизировала систему: настроила ее под уникальные потребности производства, создала нестандартные протоколы подключения специализированного оборудования, — отмечает генеральный директор «Цифры» Сергей Емельченков.

Проект «Внедрение системы мониторинга производственного парка в ПК «Салют» удостоился высшей оценки жюри премии OEE Award в номинации «Эффективные цифровые проекты на крупных промышленных предприятиях» в рамках конференции «Эффективное производство 4.0».

OEE Award — это промышленная премия, которая выявляет и поощряет команды предприятий, реализовавшие проекты цифровизации на различных уровнях и направлениях производства.