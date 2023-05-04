На астраханской верфи ОСК спущен на воду колесный теплоход «Аурум»

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На производственной площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) состоялась церемония спуска на воду пассажирского теплохода проекта ПКС-180 «Аурум».

Заказчиком судна выступает АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (входит в ОСК), будущим судовладельцем и оператором судна — ООО «Речсервис» (входит в Группу компаний «Гама»). Проектант судна — ООО «МЕТА-КОМ».

По словам проектанта, генерального директора ООО «МЕТА-КОМ» Никиты Галкина, «уникальность пассажирского судна проекта ПКС-180 „Аурум“ в том, что оно сможет работать на тех участках водных путей, где судоходство ограничено или его вообще нет — на таких реках, как Ока, Москва-река, Вятка, Сура и так далее». Никита Галкин поблагодарил всех участников строительства ПКС-180 и адресовал особые слова благодарности генеральному директору ОСК Алексею Рахманову «за то, что в определенный момент он изыскал возможности и дал импульс достройке судна». По словам главы ООО «МЕТА-КОМ», одновременно со спуском на воду судна «Аурум» в Астрахани «за тысячу километров в Нижнем Новгороде проходит церемония подъема государственного флага России на другом пассажирском теплоходе проекта ПКС-180 — судне „Золотое кольцо“. Оно также было построено здесь, на астраханской верфи ОСК».

Генеральный директор Южного центра судостроения и судоремонта Анатолий Мишанов в своем выступлении отметил: «Сегодняшний день войдет в историю астраханских верфей как начало прорыва в судостроительном секторе. Компетенции наших предприятий позволяют строить суда с отличными характеристиками, сложные суда — это все благодаря вам, уважаемые судостроители. Я хочу пожелать заказчикам, чтобы это судно ходило еще долгие годы. Семь футов под килем!».

Почетное право разбить бутылку шампанского о борт было предоставлено делопроизводителю производственно-диспетчерского отдела судостроительного завода «Лотос» Самариной Анне.

Проект ПКС-180 представляет собой трехпалубный теплоход, рассчитанный на 180 пассажиров. Длина судна составляет 81,6 метров, ширина — 13,83 метра. После спуска судно передается заказчику для проведения достроечных работ и испытаний в Нижнем Новгороде. «Аурум» будет ходить на внутренних пассажирских речных линиях.

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Основные характеристики теплохода проекта ПКС-180:

Длина, м 81,6 Ширина, м 13,8 Скорость, км/ч 18 Экипаж и обсл.персонал, чел 56 Пассажировместимость, чел 144 Автономность, сут 14 Мощность главных дизель-генераторов, кВт 3 х 320

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