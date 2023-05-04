Импортозамещение. Апрель 2023 года.

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1852 проекта импортозамещения!

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В сегодняшнем обзоре:

Дисплеи, предназначенные для тяжёлых условий эксплуатации, и работающий прототип дизельного двигателя внутреннего сгорания «РУМО-535», предназначенный для использования на судах класса «река-река» в качестве главного двигателя, тягового инвертора и производство индустриальных лакокрасочных материалов, уникальные для России амальгамные лампы низкого давления и новые антенно-мачтовые устройства, серийный выпуск систем дискового тормоза для импортозамещенного аналога «Ласточки» и упаковка для фармацевтических средств на основе алюминиевой фольги, критичные детали для отечественного станкостроения и серебросодержащая паста для низкотемпературного спекания, производство систем вентиляции диаметром 80 мм и многослойный нетканый материал, реализация проекта по программе обратного инжиниринга критических комплектующих и многое другое.