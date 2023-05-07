Ставропольский край передал 15 единиц автомобильной техники г. Антрациту в ЛНР

© pobeda26.ru

Перед майскими праздниками делегация Ставропольского края передала ключи от 12 автомобилей медикам Антрацитовского района Луганской Народной Республики.

Автопарк Антрацита пополнился специальными автомобилями скорой медицинской помощи класса В и С, машинами медслужбы, санитарными автомобилями.

© pobeda26.ru

Этот район самый большой в ЛНР. Врачи выезжают работать в отдалённые населённые пункты, где от машин требуется высокая проходимость.

В настоящее время в Антраците работают десять бригад скорой помощи. Врачей и водителей не хватает, признался Залесский. Однако в больнице надеются, что современное оборудование и качественные условия работы помогут привлечь новых специалистов.

Помимо автомобилей, в Антрацит привезли медицинскую технику: аппараты ЭКГ, функциональные кровати, большие и малые операционные наборы, дефибрилляторы, оборудование для обеззараживания воздуха:

© pobeda26.ru

Как отметил главный врач станции скорой помощи Антрацита Владимир Залесский, район очень нуждался в реанимобиле. Теперь благодаря помощи Ставрополья в Антраците три таких транспортных средства.

© pobeda26.ru

Ранее Антрацитовскому району было передано три единицы новой коммунальной техники: два мусоровоза и комбинированную машину для дорожных работ:

© pobeda26.ru

В нынешнем году край поможет району ЛНР восстановить 130 социальных объектов, а также обновить дорожную инфраструктуру.

https://pobeda2...ayon-lnr-249842