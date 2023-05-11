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Фотофакты

Российский «Атом» показал «живой» электроавтомобиль

 © quto.ru

Компания «Атом» представила одноимённый электроавтомобиль. Российский производитель провёл презентацию одноимённого электромобиля, а также представил прототип операционной системы и фирменной торговой площадки «Atomverse», которая в будущем позволит расширить функционал «гаджета на колёсах». Предполагается, что новинка будет популярной у операторов такси, каршеринга и доставки, а также станет «универсальным транспортным решением для жителей мегаполисов».

В компании подчеркнули, что модель станет первым электроавтомобилем, который был создан российскими специалистами с нуля. Хэтчбек обзаведётся диодной головной оптикой сложной формы, горизонтальной светодиодной полосой по нижней кромке капота, массивным передним бампером, спойлером на крышке багажника и выдвижными ручками на распашных дверях.

Машина построена на собственной платформе, её габаритная длина составляет 3995 мм, ширина 1780 мм, высота — 1615 мм.

В салоне появятся руль-штурвал с небольшим монитором по центру, спортивные кресла, а также проекционный дисплей с технологией дополненной реальности на лобовом стекле. В списке оборудования хэтчбека заявлены контроль рядности движения, помощник при движении в пробке, автопарковщик, круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, а также экстренное автоторможение.

Технические характеристики электромобиля пока не раскрываются, однако уточняется, что разгон до 100 км/ч займёт у модели 7,0 секунд, а на одном заряде аккумулятора она сможет проехать до 500 км. Сам аккумулятор будет разработан и полностью локализован в России.

В компании также отмечают, что разработкой операционной системы занимались исключительно отечественные програмисты. Пользователю она предоставит кибербезопасность, «неограниченные возможности персонализации», а также доступ к самым современным функциям, включая расширенные возможности дополненной реальности и автономность.

А фирменная торговая площадка «Atomverse» позволит создавать и размещать в системе собственные функции для электроавтомобилей даже начинающим программистам. Чтобы повысить интерес к разработке, производитель создал школу разработчика, благодаря которой молодые специалисты смогут научиться создавать контент и приложения за месяц.

«Всего за 1,5 года мы преодолели путь из мечты нескольких основателей до большого технологического проекта. Все мы верим в то, что будущее за электромобилями — цифровыми, комфортными, экологичными. И это будущее можно и нужно создавать в России, где годами складывались высочайшие компетенции в области програмирования и машиностроения», — отметил глава компании «Атом» Игорь Поваразднюк.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © quto.ru

 © quto.ru

https://news.dr...m.ru/93865.html

Источник: https://quto.ru/journal/news/rossii...utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

компания "Атом", электроавтомобиль, автомобилестроение, машиностроение
  • Alexander V Alexander V
    11.05.2321:12:52

    Не похож на живой. Ни одного обзора не нашел.

    Интересно, кто этот умник, который монитор вмонтировал в руль.

    Отредактировано: Alexander V~21:14 11.05.23
    #1262168
  • Е.Юрий Е.Юрий
    11.05.2322:59:01

    Этот вариант гораздо интереснее первого прототипа! Мне очень понравился. Не знаю почему они оставили монитор в руле, быть может пересмотрят потом — на мой взгляд человеческий глаз привык к статичной картинке отображения информации, а тут она постоянно движется за рулём — хотя все покажет пробная эксплуатация — ведь опыта не было, все чисто субъективно.

    П С. Концепция без центральной стойки подразумевает очень жёсткий корпус кузова и если это так, то это очень хорошо, и кстати советские инженеры уже пытались использовать такой вариант в прототипе АЗЛК — только там дверь была одна большая. Обзор буду очень ждать.

    Отредактировано: Е.Юрий~23:14 11.05.23
    #1262173
    • Alexander V Alexander V
      12.05.2300:49:34

      Монитор на этом месте, как минимум небезопасно. Он мешает перехвату руля. Руками его будешь постоянно цеплять.

      Отредактировано: Alexander V~00:52 12.05.23
      #1262174
  • Нет аватара donbass_phoenix
    12.05.2301:37:08

    Ничто не мешает сделать выдвижной монитор на торпедо

    и торпедо сделать в более привычном и презентабельном виде

    Передняя оптика никакая

    ВОт от слова совсем!

    В наши туманы, грязь, дождь и снег такая тонюсенькая полоса световода?

    Все росказни про тренд — это в пользу бедных!

    У кого есть яйца — делают свой дизайн и сами задают тренды!

    Сделайте нормальную оптику (с ходовыми огнями, противотуманными фарами, которые меняют угол освещения и цвет, к примеру: с желтого оттенка в зелёноватый, с нормальным дальним и ближним светом, которые освещают большую площадь)

    #1262176
  • Нет аватара donbass_phoenix
    12.05.2301:38:54

    Так же нет нормального места под мультимедиа — это тоже большой минус

    маловат клиренс для наших дорог и диски бы чуть больше

    Мало всевозможных полочек, ящичков (стоит этому поучиться у немцев)

    Отредактировано: donbass_phoenix~01:41 12.05.23
    #1262177
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