Российский «Атом» показал «живой» электроавтомобиль

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Компания «Атом» представила одноимённый электроавтомобиль. Российский производитель провёл презентацию одноимённого электромобиля, а также представил прототип операционной системы и фирменной торговой площадки «Atomverse», которая в будущем позволит расширить функционал «гаджета на колёсах». Предполагается, что новинка будет популярной у операторов такси, каршеринга и доставки, а также станет «универсальным транспортным решением для жителей мегаполисов».

В компании подчеркнули, что модель станет первым электроавтомобилем, который был создан российскими специалистами с нуля. Хэтчбек обзаведётся диодной головной оптикой сложной формы, горизонтальной светодиодной полосой по нижней кромке капота, массивным передним бампером, спойлером на крышке багажника и выдвижными ручками на распашных дверях.

Машина построена на собственной платформе, её габаритная длина составляет 3995 мм, ширина 1780 мм, высота — 1615 мм.

В салоне появятся руль-штурвал с небольшим монитором по центру, спортивные кресла, а также проекционный дисплей с технологией дополненной реальности на лобовом стекле. В списке оборудования хэтчбека заявлены контроль рядности движения, помощник при движении в пробке, автопарковщик, круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, а также экстренное автоторможение.

Технические характеристики электромобиля пока не раскрываются, однако уточняется, что разгон до 100 км/ч займёт у модели 7,0 секунд, а на одном заряде аккумулятора она сможет проехать до 500 км. Сам аккумулятор будет разработан и полностью локализован в России.

В компании также отмечают, что разработкой операционной системы занимались исключительно отечественные програмисты. Пользователю она предоставит кибербезопасность, «неограниченные возможности персонализации», а также доступ к самым современным функциям, включая расширенные возможности дополненной реальности и автономность.

А фирменная торговая площадка «Atomverse» позволит создавать и размещать в системе собственные функции для электроавтомобилей даже начинающим программистам. Чтобы повысить интерес к разработке, производитель создал школу разработчика, благодаря которой молодые специалисты смогут научиться создавать контент и приложения за месяц.

«Всего за 1,5 года мы преодолели путь из мечты нескольких основателей до большого технологического проекта. Все мы верим в то, что будущее за электромобилями — цифровыми, комфортными, экологичными. И это будущее можно и нужно создавать в России, где годами складывались высочайшие компетенции в области програмирования и машиностроения», — отметил глава компании «Атом» Игорь Поваразднюк.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© quto.ru

© quto.ru

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