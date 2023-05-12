Новый детский сад построен и открыт в Балашихе Московской области
Дошкольное учреждение для 120 детей открылось в жилом квартале «Измайловский лес» в Балашихе. ПИК возвел детский сад за счет внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В двухэтажном здании площадью 1,8 тысяч кв. метров предусмотрены физкультурный зал и зал для музыкальных занятий, медицинский блок и кухня, а также кружковая комната для развивающих занятий. Для малышей оборудованы 5 групповых помещений, которые состоят из спальни, раздевалки, буфетной и туалетов. За состоянием здоровья детей следят в кабинетах логопеда и психолога. Детский сад спроектирован с учетом потребностей каждого жителя и полностью отвечает принципам доступной среды.
Вокруг здания — благоустроена зеленая территория, которая подходит для прогулок и игр на свежем воздухе. Здесь расположены спортивные и игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.
Помимо нового детского сада на территории «Измайловского леса» уже открыты: школа на 1775 учеников и детский сад для 350 малышей.
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