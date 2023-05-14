В Итум-Калинском районе Чеченской Республики открыли крупное рыбное хозяйство
На территории рыбного хозяйства расположены 46 бассейнов общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров для выращивания разных видов осетров и форелевых рыб.
Также имеется цех для преднерестового содержания осетровых, икорный цех для получения забойной и дойной икры и холодильная камера на четыре отдела.
Помимо производственной деятельности, здесь расположены два бассейна для туристической ловли, гостевые домики и ресторан.
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14.05.2317:21:38