В Итум-Калинском районе Чеченской Республики открыли крупное рыбное хозяйство

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На территории рыбного хозяйства расположены 46 бассейнов общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров для выращивания разных видов осетров и форелевых рыб.

Также имеется цех для преднерестового содержания осетровых, икорный цех для получения забойной и дойной икры и холодильная камера на четыре отдела.

Помимо производственной деятельности, здесь расположены два бассейна для туристической ловли, гостевые домики и ресторан.

© sevkavportal.ru

© sevkavportal.ru

© sevkavportal.ru

© sevkavportal.ru

© sevkavportal.ru

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