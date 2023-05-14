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Агропром и пищевая промышленность

В Итум-Калинском районе Чеченской Республики открыли крупное рыбное хозяйство

 © sevkavportal.ru

На территории рыбного хозяйства расположены 46 бассейнов общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров для выращивания разных видов осетров и форелевых рыб.

Также имеется цех для преднерестового содержания осетровых, икорный цех для получения забойной и дойной икры и холодильная камера на четыре отдела.

Помимо производственной деятельности, здесь расположены два бассейна для туристической ловли, гостевые домики и ресторан.

 © sevkavportal.ru

 © sevkavportal.ru

 © sevkavportal.ru

 © sevkavportal.ru

 © sevkavportal.ru

https://www.gro...conomic/150748/

Источник: https://sevkavportal.ru/news/pub/ec...hechni-otkryli-bolshoj-rybkhoz.html

рыбоводство, Чеченская Республика
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