«Росатом» полностью поглотил южнокорейского производителя батарей для электромобилей
Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем южнокорейской компании Enertech, которая специализируется на разработке и производстве тяговых батарей для электромобилей, об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения из отчетности корейской фирмы.
В них утверждается, что «Рэнера» — дочерняя фирма «Росатома» — увеличила свою долю в Enertech с 49,16% до 98,32%. Бывшая совладельцем Enertech фирма TVG Saehan Holdings Limited вышла из капитала производителя батарей. Основным владельцем TVG Saehan Holdings Limited выступает российский предприниматель Борис Зингаревич.
Исходно «Рэнера» вошла в капитал Enertech в 2021 году, выкупив 49,16%. Госкорпорации нужна технология производства батарей для запуска гигафабрики в Калининградской области. Тяговые батареи «Рэнера» калининградского производства будут применяться в том числе в электромобилях Атом.
Enertech обладает в Южной Корее мощностями по выпуску батарей суммарной емкостью 150 МВт*ч, она также самостоятельно разрабатывает технологии для них. Корейская компания сотрудничала с BMW, Samsung и LG, кроме того, она поставляет аккумуляторные блоки для гибридных систем автомобилей Аурус.
Чистая прибыль Enertech за 2022 год — $2,2 млн, однако накопленный убыток составляет $64 млн.
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15.05.2310:50:43
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