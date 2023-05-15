Добавить статью
Лого Сделано у нас
Российские проекты за рубежом

«Росатом» полностью поглотил южнокорейского производителя батарей для электромобилей

 © avatars.mds.yandex.net

Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем южнокорейской компании Enertech, которая специализируется на разработке и производстве тяговых батарей для электромобилей, об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сведения из отчетности корейской фирмы.

В них утверждается, что «Рэнера» — дочерняя фирма «Росатома» — увеличила свою долю в Enertech с 49,16% до 98,32%. Бывшая совладельцем Enertech фирма TVG Saehan Holdings Limited вышла из капитала производителя батарей. Основным владельцем TVG Saehan Holdings Limited выступает российский предприниматель Борис Зингаревич.

Исходно «Рэнера» вошла в капитал Enertech в 2021 году, выкупив 49,16%. Госкорпорации нужна технология производства батарей для запуска гигафабрики в Калининградской области. Тяговые батареи «Рэнера» калининградского производства будут применяться в том числе в электромобилях Атом.

Enertech обладает в Южной Корее мощностями по выпуску батарей суммарной емкостью 150 МВт*ч, она также самостоятельно разрабатывает технологии для них. Корейская компания сотрудничала с BMW, Samsung и LG, кроме того, она поставляет аккумуляторные блоки для гибридных систем автомобилей Аурус.

Чистая прибыль Enertech за 2022 год — $2,2 млн, однако накопленный убыток составляет $64 млн.

 © s.auto.drom.ru

https://news.dr...pubimages&pid=1

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5985451

Росатом, Рэнера, Enertech
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    15.05.2310:50:43

    Звучит как фантастика. Кто же в условиях войны Запада против России позволил этой сделке произойти? В любом случае это очередной успех Росатома, технологического лидера во множестве отраслей. Вот бы у нас так же эффективно работали производители электроники и автомобилей.

    #1262293
  • Нет аватара srozmirovich
    15.05.2311:25:34

    Вообще, интересная тема — покупка компаний за рубежом с перспективными разработками в период глобального экономического кризиса. Именно это предлагает в сфере биотеха известный предприниматель А.Иващенко: «…сейчас есть уникальная возможность: можно успеть сделать трансфер новых технологий, которые приостановлены на Западе. Банковский кризис в США потянул вниз многие биотехнологические стартапы, и, чтобы не останавливать свои разработки, они будут искать возможности их продолжить, в том числе разместив исследования в других странах. Нашему правительству и компаниям надо консолидировать усилия и через дружественные страны находить такие разработки». Источник: https://expert....skiye-startapy/    

    #1262295
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,