На Гремячинском ГОКе в Волгоградской области добыли 3 миллиона тонн руды с начала проекта

© volpromex.ru

Работники рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината в городе Котельниково со значительным опережением графика добыли и выдали на поверхность 3 миллиона тонн руды с начала проекта.

Сейчас в руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается проходка выработок, общая протяженность которых превышает 96 километров. В среднем за сутки горнорабочие преодолевают около 120 метров, и это очень хороший показатель, учитывая складчатую структуру и сложные горно-геологические условия Гремячинского месторождения калийных солей.

— Это только начало большого пути нашего предприятия-гиганта, — отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. — С выходом на полную мощность производства Гремячинский ГОК обеспечит 2,3 млн тонн готового продукта в год с дальнейшим увеличением мощности до 4,3 млн тонн.

© eurochem.ru

Компания «ЕвроХим» реализует масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. К 2025 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечит переработку 6,7 млн. тонн руды с получением 2,3 млн. тонн готового продукта — хлористого калия. Это даст значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях и существенное увеличение российского экспорта этой продукции.

© volpromex.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WrOCIKxcvtk