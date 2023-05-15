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Производство

На Гремячинском ГОКе в Волгоградской области добыли 3 миллиона тонн руды с начала проекта

 © volpromex.ru

Работники рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината в городе Котельниково со значительным опережением графика добыли и выдали на поверхность 3 миллиона тонн руды с начала проекта.

Сейчас в руднике Гремячинского горно-обогатительного комбината продолжается проходка выработок, общая протяженность которых превышает 96 километров. В среднем за сутки горнорабочие преодолевают около 120 метров, и это очень хороший показатель, учитывая складчатую структуру и сложные горно-геологические условия Гремячинского месторождения калийных солей.

— Это только начало большого пути нашего предприятия-гиганта, — отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. — С выходом на полную мощность производства Гремячинский ГОК обеспечит 2,3 млн тонн готового продукта в год с дальнейшим увеличением мощности до 4,3 млн тонн.

 © eurochem.ru

Компания «ЕвроХим» реализует масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей. К 2025 году «ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечит переработку 6,7 млн. тонн руды с получением 2,3 млн. тонн готового продукта — хлористого калия. Это даст значительный вклад в обеспечение потребности сельхозтоваропроизводителей страны в высококачественных калийных удобрениях и существенное увеличение российского экспорта этой продукции.

 © volpromex.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WrOCIKxcvtk
Источник: https://www.eurochem.ru/media-announcements/58888/

производство
  • Нет аватара termometrix
    15.05.2311:52:16

    Гремячинский ГОК в Котельниково-одна из крупнейших строек в России.

    #1262302
  • Nelton Nelton
    15.05.2312:35:25

    Хм, а официального открытия так и не было?

    #1262307
    • Нет аватара termometrix
      15.05.2313:25:38

      Постепенный ввод в эксплуатацию до максимальных проектных значений производства.По всей вероятности, так и будет.

      #1262312
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    15.05.2319:40:40

    Котельниково — это же под Сталинградом, тут окончательно решилась судба великого сражения — Красная армия не пропустила войск Манштейна на помощь Паулюсу.

    Был такой замечатеьный роман и фильм «Горячий снег».

    #1262341
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