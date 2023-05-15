В Московском городском округе Люберцы открыли детскую поликлинику

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В городском округе Люберцы в жилом квартале «Люберцы парк» открыли детскую поликлинику на 155 посещений в смену. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области. Социальный объект возвела компания ПИК за счет внебюджетных источников финансирования в рамках реализации инвестиционного соглашения.

Поликлиника рассчитана на работу в две смены и ежедневно готова принимать более 300 детей. Помещения полностью укомплектованы мебелью и необходимым медицинским оборудованием.

В учреждении предусмотрены: блок диагностики и лечебной физкультуры, стоматологический кабинет, рентгенодиагностический кабинет, процедурные кабинеты, кабинет УЗИ, кабинеты для взятия анализов и кабинеты профильных специалистов, в том числе педиатра, ЛОРа, офтальмолога, хирурга, уролога, ортопеда и эндокринолога. На прилегающей территории уже выполнено благоустройство, обустроены пешеходные дорожки и проезды

В проекте жилого квартала «Люберцы парк» предусмотрены школа для 1170 учеников и два детских сада для 570 малышей.

© minzhil.mosreg.ru

© minzhil.mosreg.ru

© minzhil.mosreg.ru

© minzhil.mosreg.ru