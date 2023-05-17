Горно-обогатительный комбинат на месторождении «Тэутэджак» запустили на Колыме

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Магадан. 16 мая. ИНТЕРФАКС — ООО «Рудник Тэутэджак» (входит в концерн «Арбат») приступило к добыче и переработке драгметаллов на одноименном месторождении в Магаданской области.

Новое предприятие построено на непростых территориях Магаданской области. Благодаря проекту объемы добычи предприятий концерна «Арбат» увеличатся в два раза (сейчас «Арбат» выпускает порядка 3 тонн золота в год — ИФ). Создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

В проект вошло обустройство карьера для открытой разработки рудника и строительство золотоизвлекательной фабрики. Также на объекте запланировано строительство горно-металлургического производства. Объем переработки предприятия составит 1 млн тонн руды в год, добыча — до 3 тонн золота. В текущем году компания планирует добыть около 1,5 тонны золота, выход на проектную мощность запланирован на следующий год. Также месторождение будет выпускать 3 тонны серебра.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект оценивался в 11 млрд рублей.

Балансовые запасы золота на месторождении составляют 16,6 тонны, серебра — 12,2 тонны. Среднее содержание золота — 3,98 г/т, серебра — 2,91 г/т. Оценка прогнозных ресурсов золота на лицензионном участке составляет 45 тонн.

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

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