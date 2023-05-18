Достижения животноводства России в 2022 году

Производство мяса в 2022 г. составило 11,7 млн т, увеличившись на 3,3% и шестой год подряд обновив исторический максимум. Пик РСФСР — 10,1 млн т в 1989 и 1990 гг., ещё 0,2 млн т тогда производил Крым. Производство мяса растёт непрерывно с 2006 г., дно 1999 г. — 4,3 млн т.

Регионами — лидерами по абсолютному приросту производства мяса в 2022 г. стали Брянская, Ростовская, Курская и Воронежская области, Мордовия, Приморский край.

Производство мяса птицы в 2022 г. составило 5,3 млн т, увеличившись на 4,4% и в очередной раз обновив исторический максимум. Пик РСФСР — 1,83 млн т в 1989 г. Производство мяса растёт непрерывно с 1998 г., дно 1997 г. — 0,63 млн т.

Регионами — лидерами по абсолютному приросту производства мяса птицы в 2022 г. стали Ростовская и Кировская области, Мордовия, Тюменская, Тамбовская и Брянская области.

Производство свинины в 2022 г. составило 4,52 млн т, увеличившись на 5,1% и шестой год подряд обновив исторический максимум. Пик РСФСР — 3,5 млн т в 1989 г. Производство непрерывно растёт с 2006 г., дно 1999 г. — 1,49 млн т.

Регионами — лидерами по абсолютному приросту производства свинины в 2022 г. стали Воронежская, Курская, Брянская и Орловская области и Приморский край.

Надой молока в 2022 г. составил 33 млн т, увеличившись на 2%, — это лучший результат с 2004 г. Исторический максимум РСФСР — 55,7 млн т в 1989 и 1990 гг. Рост фиксируется шестой год подряд (дно 2016 г. — 29,8 млн т), до этого устойчивая положительная динамика в современный период наблюдалась только в 2006-2009 гг.

Регионами — лидерами по абсолютному приросту производства молока в 2022 г. стали Краснодарский край, Курская область, Татарстан, Удмуртия, Свердловская и Новосибирская области.

Производство яиц в 2022 г. составило 46,1 млрд штук, увеличившись на 2,7%, — это максимум с 1992 г. После 5 лет нахождения на одном уровне производство заметно выросло. Исторический максимум РСФСР — 49,1 млрд штук в 1988 г., а с учётом Крыма примерно 50,5 млрд. Дно 1996 г. — 31,9 млрд штук.

Регионами — лидерами по абсолютному приросту производства яиц в 2022 г. стали Омская, Ростовская, Астраханская, Воронежская и Ярославская области, Краснодарский край, Новосибирская область.

Поголовье свиней на конец 2022 г. достигло 27,6 млн голов — это максимум с 1994 г., непрерывный рост фиксируется на протяжении 12 лет. Дно — 13,7 млн голов в 2004 г.

Поголовье птицы на конец 2022 г. достигло 551 млн голов — это немного ниже уровня 1993 г. (565 млн) и пика современного периода 2017 г. (556 млн). Дно — 341 млн голов в 2000 г.

Статистика Росстата:

https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy

https://rosstat.../document/13277