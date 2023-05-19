«Автотор» завершил сборку первых коммерческих электромобилей

Калининградский автозавод «Автотор» совместно с партнёрами выпустил первые образцы коммерческого электрического транспорта. Об этом сообщил вице-президент ООО «Автотор Холдинг», передаёт пресс-служба губернатора области.

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17 мая «Автотор» представил правительству Калининградской области предложения по переводу коммунальной техники и общественного транспорта на электрические двигатели. В частности, компания сообщила, что на базе действующего производства уже собраны первые образцы коммерческого электрического транспорта.

«Грузовики малой и средней тоннажности, полностью оснащённые электродвигателями, проходят тестовые испытания», — отмечает пресс-служба.

Также «Автотор» отрабатывает технологию по замене двигателя внутреннего сгорания на электрическую силовую установку на автомобилях, находящихся в эксплуатации в рамках программы ремоторизации.

Сейчас компания продолжает работу по производству пилотной партии бюджетных электромобилей (их стоимость будет начинаться от 500 тыс. рублей). Ранее сообщалось, что на заводе «Автотор» локализуют более 10 видов автомобильных компонентов.

СПРАВКА:

«Автотор» — одно из крупнейших автомобилестроительных предприятий в России. С 1997 года выпускает автомобили мировых брендов. Свою деятельность компания осуществляет на территории особой экономической зоны в Калининградской области и является крупнейшим предприятием региона, обеспечивая более 50% объёма товарной продукции в обрабатывающем секторе.