Новый таможенный терминал на границе с Китаем технически открыт
logistika © Фото из открытых источников
Долгожданный таможенный терминал на пункте пропуска через международный мост в Китай открыт в Амурской области. Пока технически: здание готово, но здесь граница для туристов пока закрыта.
Таможенно-логистический терминал — это не просто здание, через которое пойдут турпотоки. Это большой комплекс, служащий делу российско-китайского товарооборота.
— Объектов подобного уровня сервиса и масштаба в непосредственной близости от границы с Китаем у нас до сих пор не было. Это здание не зря самое крупное, оно станет центром притяжения всей предмостовой инфраструктуры и позволит оказывать участникам внешнеэкономической деятельности полный спектр услуг по работе с грузами и их оформлению, — заявил генеральный директор ООО «ТЛТ Кани-Курган» Владимир Коновалов.
Сам комплекс — это три тысячи квадратных метров складов, зона погрузки, подъездные дороги, даже холодильные камеры есть. Здесь же разместится таможенный пост и лаборатория Россельхознадзора. Бизнесменов, в частности, туроператоров, туда тоже потом пустят — для них приготовлены офисы.
Предполагается, что новый терминал сможет принимать до 600 автомобилей в сутки. Это произойдет, когда движение по мосту через Амур в Китай начнётся в полную силу.
— Амурская область благодаря своему уникальному географическому положению сейчас, когда экономика страны разворачивается на Восток, становится транзитным центром ДФО и одним из ключевых регионов в развитии российско-китайских отношений. Для того чтобы реализовать огромный потенциал нашей области, мы активно развиваем инфраструктуру — в прошлом году запущен в работу международный автомобильный мост Благовещенск — Хэйхэ, строится пограничный пункт пропуска и развивается транспортно-логистический терминал «Кани-Курган». Эти объекты обеспечат бесперебойное круглогодичное автотранспортное сообщение с Китаем, что непременно поспособствует увеличению товарооборота между нашими странами, — подчеркнул важность объекта губернатор Амурской области Василий Орлов.
https://amur.in...opuska-v-kitaj/
Видео на эту тему: https://smotrim...u/video/2622336
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