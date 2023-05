Почти на 30% выросла производительность труда на заводах каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ

© asninfo.ru

Производительность труда на складах заводов каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ увеличилась на 28%. В целом в 2022 этот показатель достиг 22,8 млн руб./чел. в год. Рост произошел за счет автоматизации складов готовой продукции, а также улучшения организационных процессов. Общий объем инвестиций в проекты составил 8 млн руб. В планах компании — внедрение системы автоматической идентификации товаров и беспилотной техники, в том числе БПЛА. Это повысит производительность труда еще на 180%.

Производительность труда выросла благодаря автоматизации логистики на всех «Заводах ТЕХНО» в России. Максимальные показатели по итогам 2022 отмечены на заводах в Юрге (Кемеровская область) — 30,5 млн руб./чел. в год, в Красном Сулине (Ростовская обл.) — 30,1 млн руб./чел. в год и в Рязани — 28,6 млн руб./чел. в год.

На предприятиях внедрили систему автоматизированного управления складами готовой продукции на базе WMS. Это ускорило выполнение логистических операций, повысило качество управления складскими запасами и оптимизировало сроки хранения. В частности, работа складов была настроена по принципу FEFO (First Expired — First Out), согласно которому первым отгружается товар с наименьшим запасом срока годности. Это исключает появление неликвида.

WMS позволяет сгладить сезонные колебания и привлекать к работе необходимое количество персонала в периоды повышенного спроса, в том числе обращаться к аутстаффинговым компаниям. Благодаря автоматизации сроки обучения и адаптации как временных, так и постоянных кадров значительно сократились.

«Одно из важнейших преимуществ автоматизации — возможность профессионального роста и развития компетенций для сотрудников. Низкоквалифицированные, рутинные, физически тяжелые операции могут выполнять машины, а люди, пройдя дополнительное обучение, работать в более комфортных условиях, решать творческие, интересные задачи, заниматься интеллектуальным и безопасным трудом», — прокомментировала Татьяна Бертова, директор по логистике направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Внедрение WMS на заводах каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ началось в 2018 году. Пилотной площадкой стал «Завод ТЕХНО» в Рязани. Склады готовой продукции всех предприятий были оснащены системой уже к концу 2021, и с 2022 года WMS вышла на полную мощность. Реализация проекта увеличила производительность труда на 28%.

«К подготовке проекта мы приступили еще в 2011 году. Прежде чем автоматизировать логистические процессы, их нужно правильно организовать, а также устранить ошибки. В противном случае все недостатки автоматизируются вместе с системой: мы просто переведем несовершенный бизнес-процесс на язык машин. Поэтому мы проделали предварительную работу: ввели систему адресного хранения, выполнили зонирование склада, нанесли разметку, сократили маршруты погрузчиков, запустили программу обучения кадров, начали использовать принципы бережливого производства и т. д. Все это еще до внедрения WMS позволило нам увеличить производительность труда почти в 2 раза», — отметила Татьяна Бертова.

К 2025 году ТЕХНОНИКОЛЬ собирается повысить производительность труда на заводах каменной ваты еще на 20%, а к 2030 этот показатель планируется увеличить на 180%. В течение ближайших 2 лет компания закончит внедрение технологии RFID (способ опознания объектов с помощью радиочастотной идентификации). За счет нее уже сейчас на 10% ускорены прием, размещение, отбор и отгрузка готовой продукции.

К 2030 году склады оснастят беспилотной техникой. Уже завершен тестовый проект инвентаризации складов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), компания готовится к его масштабированию на все минераловатные производства. Опытная эксплуатация показала, что БПЛА в 30 раз повышает эффективность этой операции: если раньше на инвентаризацию требовалось 192 человеко-часа (ее проводили 16 сотрудников за 12 часов), то с дроном — 6 человеко-часов (3 сотрудника и 2 часа). Кроме того, ТЕХНОНИКОЛЬ начала разработку проекта по использованию беспилотных погрузчиков.