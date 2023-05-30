На Сахалине открыли самый современный в ДФО тепличный комплекс

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Совхоз «Тепличный» на Сахалине ввел в эксплуатацию новый тепличный комплекс площадью 2,9 га. Это позволило увеличить площадь защищенного грунта в островном регионе на 20%.

Первый урожай в новой теплице островного совхоза «Тепличный» созреет уже на этой неделе. На начальном этапе здесь будут выращивать огурцы, а затем томаты и другие культуры. С запуском новых мощностей потенциал производства овощей увеличился с 8 до 10 тыс. тонн в год. На реализацию проекта предприятие направило 850 млн рублей.

Новые теплицы отличаются от ранее построенных. Их высота — шесть метров, что дает дополнительные возможности агрономам предприятия для более эффективного управления системой микроклимата, в том числе позволяет применять современную систему досвечивания. «Мы не только построили новый тепличный комплекс, но и подготовили всю необходимую для дальнейшего развития инфраструктуру — газовую котельную, инженерные сети, технологическое оборудование. Если возникнет необходимость в расширении рынка сбыта продукции, мы готовы к реализации своих планов по строительству второй и третьей очередей тепличного комплекса», — приводит пресс-служба правительства слова генерального директора совхоза «Тепличный» Виктора Буткова.

В дальнейшем предприятие планирует существенно расширить тепличный комплекс: построить розарий, сервисные центры, питомник открытого типа для выращивания кустарников и деревьев, ландшафтный центр. Из областного бюджета совхозу предоставляются субсидии на приобретение элитных семян картофеля, удобрений, а также сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, была оказана финансовая помощь в строительстве и модернизации тепличных комплексов, кадровом обеспечении, рассказали в пресс-службе правительства.