«Техмаш» завершил первый этап перехода на российскую цифровую платформу

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех завершил первый этап перехода на цифровую платформу конструкторской и технологической подготовки производства на базе российского программного обеспечения.

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Она заменит на девяти головных предприятиях концерна иностранное ПО и позволит ускорить подготовку производства военной продукции.

Конструкторско-технологическая подготовка производства (КТПП) — процесс, охватывающий весь цикл проектирования, от определения облика изделия до его запуска в производство. От того, насколько эффективно организована эта система, напрямую зависит конкурентоспособность и экономическая эффективность предприятия.

«Новая система, импортозамещающая иностранное промышленное программное обеспечение, будет внедрена на предприятиях холдингов АО «НПК «Техмаш» и АО «Спецхимия». Также рассматривается дальнейшее тиражирование на заводах отрасли. Это позволит сократить сроки выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также ускорить постановку на производство новой военной продукции», — отметил директор по цифровой трансформации АО «НПК «Техмаш».

В ходе реализации первого этапа проекта на девяти головных предприятиях НПК «Техмаш» были проанализированы текущие процессы, обследованы производственные площадки, изучены бизнес-процессы предприятий, а также подготовлена целевая схема единой модели данных.

Специалистами концерна разработан реестр требований к подсистемам КТПП по информационной безопасности, управлению нормативно-справочной информацией, виртуальным испытаниям, электрическим коммуникациям, технологической и инструментальной подготовке производства и др.

В настоящее время создан единый центр компетенций, целью которого является развитие информационных систем и компетенций, а также экспертиза в области цифровизации КТПП.

Концерн «Техмаш» в конце 2022 года получил грант Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, на доработку КТПП на базе российского программного обеспечения в феврале текущего года. Стоимость проекта составила 865 млн рублей, из которых 355 млн выделены в рамках господдержки.