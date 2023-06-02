Новый детский корпус Московского клинического центра «Коммунарка» принял первых пациентов

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Новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» открылся 1 июня, в День защиты детей.

Строительство семиэтажного детского корпуса на 240 коек площадью 24,7 тысячи квадратных метров было завершено в марте 2023 года. Здание возведено по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий, оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

В новом стационаре функционируют отделения: приемное, диагностические (лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики и эндоскопии), реанимации и интенсивной терапии, травматологии и ортопедии; детской хирургии с койками детской уроандрологии; педиатрии с койками нефрологии и гастроэнтерологии, оториноларингологии, операционный блок, экспресс-лаборатория.

В детском корпусе оборудованы семь высокотехнологичных операционных, позволяющих выполнять хирургические вмешательства любой сложности. В новом стационаре есть все возможности для оказания реанимационной помощи детям с самого рождения. Отделения реанимации оснащены высокочастотными аппаратами ИВЛ со всеми видами респираторной поддержки для детей весом от 500 гграммов, а также кювезами для поддержания постоянной влажности и температуры.

Также в стационаре будут работать свыше 220 сотрудников, в том числе 70 врачей. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС.

© b1.mskagency.ru

Всего до конца 2023 года в Москве планируется завершить строительство еще 25 объектов здравоохранения, включая восемь больничных корпусов и 13 поликлиник.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

https://www.m24.ru/amp/videos/mehr-Moskvy/01062023/583984