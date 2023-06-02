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Медучреждения

Новый детский корпус Московского клинического центра «Коммунарка» принял первых пациентов

 © b1.mskagency.ru

Новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» открылся 1 июня, в День защиты детей.

Строительство семиэтажного детского корпуса на 240 коек площадью 24,7 тысячи квадратных метров было завершено в марте 2023 года. Здание возведено по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий, оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

В новом стационаре функционируют отделения: приемное, диагностические (лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики и эндоскопии), реанимации и интенсивной терапии, травматологии и ортопедии; детской хирургии с койками детской уроандрологии; педиатрии с койками нефрологии и гастроэнтерологии, оториноларингологии, операционный блок, экспресс-лаборатория.

В детском корпусе оборудованы семь высокотехнологичных операционных, позволяющих выполнять хирургические вмешательства любой сложности. В новом стационаре есть все возможности для оказания реанимационной помощи детям с самого рождения. Отделения реанимации оснащены высокочастотными аппаратами ИВЛ со всеми видами респираторной поддержки для детей весом от 500 гграммов, а также кювезами для поддержания постоянной влажности и температуры.

Также в стационаре будут работать свыше 220 сотрудников, в том числе 70 врачей. В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС.

 © b1.mskagency.ru

Всего до конца 2023 года в Москве планируется завершить строительство еще 25 объектов здравоохранения, включая восемь больничных корпусов и 13 поликлиник.

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

https://www.m24.ru/amp/videos/mehr-Moskvy/01062023/583984
Источник: https://icmos.ru/news/sobyanin-otkryl-detskii-korpus-mmkc-kommunarka

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Москва
  • Вячеслав Аристер Вячеслав Аристер
    02.06.2313:52:10

    Все это замечательно. Но интересно понять,какое соотношение медицинского оборудования Российских и недружественных государств закуплено для этой больницы.

    #1263396
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      02.06.2314:00:13

      Понятно, что не все отечественное. И российской промышленности вполне по силам произвести практически любое оборудование. На даже если чего-то не хватает, похоже, это без проблем завозится через третьи страны.

      #1263400
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