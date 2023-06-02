Российский AGB представляет новейший экскаватор-погрузчик с рекордным уровнем локализации запчастей

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AGB Construction Machinery — отечественный бренд, что уже успел зарекомендовать себя как производитель высококачественной строительной техники и запчастей для неё. Один из последних образцов такой техники — экскаватор-погрузчик AGB 3CR, что успел привлечь внимание не только профессиональных строителей, но и госучреждений, следует из информации журнала «За рулем».

Это универсальная машина, которая способна справляться с широким спектром работ: от подготовки территории до перевозки тяжелых грузов. Однако её главное преимущество заключается не только в функциональности, но и в высокой степени локализации запасных частей. К сегодняшнему дню производство погрузчика на 80% состоит из отечественных запасных частей, при этом к 2025-му году планируется увеличить этот показатель до 95%. Благодаря этому экскаватор-погрузчик становится идеальным вариантом для государственных учреждений, которые следуют законодательным требованиям по закупке российских товаров.

AGB 3CR отличается еще одним важным преимуществом — функцией крабового хода и равновеликих управляемых колес, способных повысить маневренность машины. Экскаватор-погрузчик оснащен мощным дизельным двигателем Dieselmax 444 и надежной гидравлической системой с двумя шестеренчатыми насосами и системой охлаждения. Кроме того, на машину легко можно установить широкий ассортимент различного навесного оборудования, включая гидромолоты, дорожные щетки, ковши-смесители и гидробуры.

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