«Силовые машины» модернизировали гидроагрегат № 10 Воткинской ГЭС

«Силовые машины» модернизировали и ввели в гарантийную эксплуатацию гидроагрегат № 10 — седьмой из десяти агрегатов Воткинской ГЭС, подлежащих обновлению в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) «РусГидро».

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В рамках проекта «Силовые машины» изготовили и поставили поворотно-лопастную гидротурбину, гидрогенератор, систему автоматического управления гидроагрегатом, вспомогательное оборудование, произвели демонтаж старого оборудования и монтаж нового гидроагрегата, шефмонтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию.

Перед пуском гидроагрегата в эксплуатацию был проведен комплекс пусконаладочных работ, включающий индивидуальные и функциональные испытания.

Новые турбина и генератор, изготовленные «Силовыми машинами», имеют улучшенные характеристики, отличаются повышенной надежностью и высокой степенью экологической безопасности.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену десяти гидроагрегатов станции — по одному в год, на сегодняшний день «Силовые машины» заменили уже семь. Для каждого агрегата компания изготавливает и поставляет комплект гидросилового оборудования, включая поворотно-лопастную турбину в комплекте с системой регулирования, гидрогенератор и вспомогательное оборудование. Договором также предусмотрен монтаж, шефмонтаж и пуско-наладочные работы.

После завершения работ мощность станции возрастет до 1150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации. Кроме того, новое оборудование позволит усилить безопасность и безаварийность эксплуатации ГЭС. Первый гидроагрегат на станции был заменен в 2017 году, модернизацию планируется завершить к 2026 году.