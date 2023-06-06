НПП СпецТек помогает атомным станциям перейти на импортонезависимое ПО

НПП СпецТек выполняет два проекта по переводу информационных систем поддержки управления эксплуатацией Смоленской АЭС и Курской АЭС на импортонезависимое системное программное обеспечение. Проекты учитывают особенности указанных систем.

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Типовая информационная система поддержки управления эксплуатацией атомной станции (ИСПУЭ) была впервые внедрена на Смоленской АЭС (ввод 1 очереди — апрель 2005 г.) и получила имя собственное в атомной энергетике «Десна-2». Затем система была тиражирована на Курскую АЭС (начало эксплуатации — сентябрь 2007 г.). Работы по внедрению ИСПУЭ были выполнены НПП СпецТек на основе программного обеспечения TRIM — отечественного продукта класса EAM (Enterprise Asset Management).

За прошедшие годы силами НПП СпецТек и станций выполнены масштабные работы по развитию и сопровождению ИСПУЭ. В частности, на Смоленской АЭС количество пользователей системы увеличилось с первоначальных 540 до более чем 1500, а на Курской АЭС — с 369 до 859. Выполнена интеграция ИСПУЭ с системой управления проектами «Primavera Enterprise» и другими смежными системами станций. Реализована подсистема материально-технического снабжения, разработаны и внедрены решения по нормализации базы данных оборудования, автоматизации процесса загрузки данных в систему, расчету и представлению регламентированных ключевых показателей эффективности.

Функциональное развитие шло в соответствии с актуальными потребностями станций и, как следствие, ИСПУЭ на Смоленской и Курской АЭС имеют отличия по масштабу, особенности функциональности и архитектуры интеграции.

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Базовый функционал ИСПУЭ охватывает учет объектов техобслуживания и ремонта (ТОиР) и их перемещений, учет технического состояния объектов ТОиР (включая ведение и анализ журнала эксплуатационных параметров, журнала дефектов, журнала обходов руководителей), планирование регламентных работ и корректировку планов (с учетом дефектов, замечаний по обходам, неплановых работ), формирование ведомостей объема ремонта и управление проектами ППР энергоблоков, подготовку и выполнение ТОиР (включая ведение журнала работ и отчетов по работам), нарядно-допускную систему.

В соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в АО «Концерн Росэнергоатом» начался переход на импортонезависимое системное программное обеспечение.

В этой связи, в рамках импортозамещающих проектов, на НПП СпецТек возложено выполнение аудита текущего состояния ИСПУЭ, работ по миграции базы данных ИСПУЭ с СУБД MS SQL Server на СУБД PostgreSQL и миграции сервера приложений TRIM на Astra Linux, обучения администраторов ИСПУЭ работе на импортонезависимой платформе, актуализации инструкций администраторов и пользователей, адаптации отчетных форм к работе на импортонезависимой платформе. На Смоленской АЭС, кроме того, выполнено обновление TRIM до актуальной версии 3.9.4.

Программа работ также включает миграцию клиентской части ИСПУЭ для работы под управлением ОС AstraLinux. Первоначальное решение этой задачи основано на использовании свободно распространяемого ПО Wine. Затем планируется реализовать пользовательские функции ИСПУЭ в веб-интерфейсе, что обеспечит независимость клиентской части ИСПУЭ от программно-аппаратных средств рабочих мест пользователей.

К настоящему времени работы на Смоленской АЭС завершены, идет гарантийное сопровождение системы. Проект на Курской АЭС планируется завершить до конца 2023 г.