АЗ «УРАЛ» впервые представляет пожарный автомобиль на шасси «Урал С35510»

© uralaz.ru

Автомобильный завод «УРАЛ» представляет новинки пожарной техники на Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2023», проходящей с 31 мая по 3 июня в КВЦ «Патриот» в Московской области. Организатором мероприятия выступает МЧС России.

В рамках выставки «Комплексная безопасность-2023» Автомобильный завод «УРАЛ» представляет пожарно-спасательные автомобили. Это машины линейки «Урал NEXT» с колесными формулами 6×6 и 4×4: автоцистерны, пожарный автомобиль с лестницей, специальное шасси для пожарных автоцистерн.

© uralaz.ru

Впервые автозавод представил пожарную автолестницу АЛ-52 на шасси «Урал С35510», предназначенную для эвакуации людей с высоты и тушения пожаров в многоэтажных зданиях и проведения других аварийно-спасательных работ. Максимальная рабочая высота подъема — 52 метра. Автомобиль укомплектован мощным 420-сильным дизельным двигателем. Бескапотная модернизированная кабина обеспечивает лучшую обзорность и управляемость в городской среде.

В экспозиции выставки несколько пожарных автоцистерн, среди которых АЦЛ-3.0-40. Они помогают проводить спасательные работы на высоте 24 и 30 метров. Все автоцистерны обеспечивают транспортировку боевого расчета, огнетушащих средств и пожарно-технического вооружения, подачу воды из цистерны, открытого водоема или гидранта через ручные и лафетные стволы, в том числе с высоты подъема лестницы, также может быть использована в качестве крана при противопожарных и спасательных работах. АЦЛ выступает как самостоятельная боевая единица, в качестве автоцистерны, автолестницы или как насосный автомобиль при работе «в перекачку» с другими автоцистернами.

Также представлены пожарный автомобиль с лестницей АЛ-30 на шасси «Урал-43206» и специальное шасси для пожарных автоцистерн на базе «Урал-5557». Спецшасси широко используется для монтажа пожарной надстройки, состоящей из емкостей для огнетушащих веществ (цистерны и бака для пенообразователя), кузова с размещенным пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием. Уникальность этого автомобиля в установленной капотной кабине Next. Она доработана пассажирским сиденьем для размещения командира расчета в боевой одежде с дыхательным аппаратом и запасным баллоном, и подсветкой рабочего места. Кабина расчета пристыкована к кабине шасси, размещает четырех членов личного состава.

Способность автомобиля «Урал» добраться в любую труднодоступную местность часто необходима для спасения человеческих жизней и имущества, природных ресурсов, запасов, материалов, поэтому уральские автомобили широко используются в структурах МЧС. В первую очередь это пожарная техника.

© uralaz.ru