Луганский авиаремонтный завод возобновил работу двух производственных участков
«На Луганском авиаремонтном заводе активно ведётся работа по восстановлению предприятия. Возобновлена работа двух производственных участков: участка испытания и участка консервации и упаковки, а также трёх вспомогательных подразделений — это транспортно-хозяйственное управление, склад ремфонда, группа подготовки производства», — сообщили в Министерстве промышленности и торговли ЛНР.
На данный момент на предприятии завершили первый этап работ — непосредственно запуск производства, ведут подготовку ко второму этапу.
«Уже выполнено тестовое испытание двигателя на предмет работоспособности стенда, которое прошло успешно, а сам двигатель соответствует всем необходимым параметрам и готов к упаковке. В рамках второго этапа запуска производства уже выполняются работы по разборке, промывке и дефектации двигателей ТВ3-117», — рассказали в пресс-службе.
Луганский авиационный ремонтный завод — единственное предприятие в Донбассе, выполняющее техническое обслуживание авиационной техники военного, двойного и гражданского назначения. Завод осуществляет ремонт вертолетных двигателей ТВ2-117 модификаций, А и АГ, ТВ3-117 всех модификаций, самолетных двигателей Р27Ф2М-300, Р29-300, Р29Б-300, Р35-300, ВК-1 и РД-45, снятых с летной эксплуатации, а также капитальный ремонт главных вертолетных редукторов ВР-8А, ВР-14, ВР-24, агрегатов вышеуказанной авиационной техники, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.
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10.06.2321:18:40
11.06.2300:14:14