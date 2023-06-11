В Домодедове открылась новая поликлиника на 400 посещений в смену
В новом здании поликлиники № 2 микрорайона Южный Домодедовской центральной городской больницы открылось терапевтическое отделение. Общая площадь здания новой поликлиники 9,7 тысяч квадратных метров.
Ее строительство велось в рамках программы «Модернизация первичного звена» Минздрава России.
В процессе строительства:
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