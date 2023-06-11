Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Домодедове открылась новая поликлиника на 400 посещений в смену

 © im5.ezgif.com

В новом здании поликлиники № 2 микрорайона Южный Домодедовской центральной городской больницы открылось терапевтическое отделение. Общая площадь здания новой поликлиники 9,7 тысяч квадратных метров.

Ее строительство велось в рамках программы «Модернизация первичного звена» Минздрава России.

В процессе строительства:

 © riamo.ru

 © riamo.ru
Источник: https://riamo.ru/article/626085/v-d...iklinika-na-400-poseschenij-v-smenu

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,