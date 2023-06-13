В Елабуге открыли новый зерносушильный комплекс

© tatarstan.ru

В Елабужском районе Республики Татарстан в селе Гари открылся зерносушильный комплекс непрерывного цикла с бережным обращением продуктов на 18 тыс. тонн зерна.

Зерноочистительный комплекс появился в районе по инициативе дочернего предприятия АО «Аммоний» — «Аммоний Агротехнологии». На сегодня это одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района. В работе «Аммоний Агротехнологии» больше 9 тысяч пашни только в Елабужском районе. В строительство зерноочистительного комплекса «Аммоний» инвестировал больше 120-ти миллионов рублей. Работы провели в сжатые сроки. Еще в прошлом году площадке был бурьян, заброшенные здания. Сегодня новый комплекс — это первый шаг к строительству следующего объекта — семенного завода.

Стоимость инвестиций в зерносушильный комплекс оценивается в 240 млн рублей. В целом на проект уже потрачен 1 млрд рублей — на базу и технику. В будущем вложат еще 1,5 млрд рублей.

«Здесь была и свалка, и колдобины, в итоге сейчас вы видите — аккуратная площадка. Она продолжает преображаться. Огорожены заборы, свалка разобрана, ангары привели в порядок. Дооснастили современными узлами, весовым участком. И вот сейчас таким зерносушильным комплексом, который станет первым этапом. Вторым должен быть семенной завод. Продвигать технологии и продавать удобрения недостаточно, это мы поняли на собственном опыте. Нужны хорошие семена, особенно сейчас, в нынешней ситуации. И мы готовы их сделать для себя и в том числе предложить вам», — рассказал генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Зерноочистительно-сушильный комплекс сможет вместить до 600 тонн сырого зерна и 250 тонн сухого. При этом хранится зерно в таких комплексах с соблюдением всех необходимых температурных режимов, уровня влажности. А само зерно проходит бережную очистку и не травмируется. Комплекс может работать в 2-х режимах: семенном и товарном. Предполагается, что работать комплекс будет круглосуточно.

В планах — открытие рядом семенного комплекса. Если сегодня в Елабужском районе показатель урожайности — 70 тысяч тонн, то с применением новых комплексов появится возможность увеличить его до 100 тысяч тонн.