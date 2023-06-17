Новый трамвай «Львёнок» производства «ПК Транспортные системы» прибыл в Пермь

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В Пермь 9 июня прибыл новый низкопольный трамвай «Львенок» производства компании «ПК Транспортные системы». Это первый трамвай из крупной партии, которая поступит по концессионному соглашению.

Всего, согласно контракту, российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — «ПК Транспортные системы» поставит в Пермь 44 односекционных полностью низкопольных трамваев 71-911ЕМ «Львёнок». До конца текущего года заказчику передадут ещё 29 вагонов, семь — в 2024 году, столько же — в 2025-м.

Заказчиком выступает компания «Мовиста Регионы Пермь», которая занимается модернизацией городской транспортной системы и обновлением подвижного состава. Сборка трамваев пройдет на двух производственных площадках «ПК Транспортные системы» — Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого.

В 2022 году Пермь стала участником федеральной программы модернизации трамвайной системы. В рамках концессионного соглашения «Мовиста Регионы Пермь» не только обновит подвижной состав, но и отремонтирует 35 км трамвайных путей, реконструирует депо «Балатово» и обновит 7 тяговых подстанций. В апреле этого года специалисты компании приступили к первому этапу ремонта трамвайных путей на участке протяженностью 2,3 км.

«На сегодняшний день трамвайный парк Перми — один из самых современных в стране. И, конечно, мы рады, что в этом есть и наша заслуга. Первые два трамвая „ПК ТС“ поставила на Северный Урал еще в конце 2019 года. Тогда это также был „Львёнок“ и вместительный, единственный в своем роде, трехсекционный, двухсторонний трамвайный вагон 71-934 „Лев“. Потом, в 2020 году мы изготовили для Перми еще тринадцать „Львят“, а в 2021-м — девять. Для нас важно, что наши трамваи оправдали ожидания, продемонстрировали высокий уровень комфорта и качества, и я уверен, что так будет и впредь. Расширить присутствие транспорта „ПК ТС“ в Перми до 67 машин — это, конечно, хорошо, но мы не хотели бы на этом останавливаться», — комментирует генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

Трамвай «Львёнок» — современный, энергоэффективный и элегантный трамвай нового поколения. В нем есть всё для комфорта пассажиров — просторный салон, эргономичные сиденья, широкие дверные проемы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, продуманный до мелочей медиакомплекс, современная система климат-контроля. Особое внимание разработчики трамвая уделили маломобильным пассажирам. Для их удобства «Львенок» оборудован откидной аппарелью и кнопкой вызова водителя.

Плавный ход трамвая обеспечивает уникальная низкопольная тележка разработки «ПК ТС». Система пассивной безопасности позволяет минимизировать риски получения травм водителем и пассажирами, а также снизить ущерб техники в ДТП. Эргономичный интерьер «Львенка» выполнен с использованием алюминиевых сплавов, что делает его не только долговечным, но и пожаробезопасным.

Кабина водителя также создана с учетом всех современных требований комфорта и безопасности. В кабине установлено эргономичное кресло, а наиболее часто используемые во время движения кнопки вынесены на подлокотник. Вся информация о техническом состоянии трамвая, а также данные с камер — наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации — вынесены на мониторы.

Отметим, что в августе 2022 года «Мовиста Регионы» успешно запустила первую в России междугороднюю трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. На маршруте курсируют современные низкопольные трамваи производства «ПК ТС». Сейчас «Львята» также эксплуатируются в Москве, Ижевске, Улан-Удэ, Ульяновске, Красноярске, Череповце и Курске.