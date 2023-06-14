На «Капитане Александрове» поднят Государственный флаг России

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага России на краболовном судне «Капитан Александров». Судно построено по итогу аукционов с инвестиционными обязательствами.

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«Капитан Александров» — головное судно серии судов, предназначенных для добычи и перевозки живого краба.

Строительство краболова велось по заказу ГК «Русский Краб» на Онежском судостроительном и судоремонтном заводе.

«Поднятие Государственного флага на судне означает, что его строительство полностью завершено и оно готово к выходу на промысел. Я хочу пожелать членам экипажа хороших уловов, безопасного плавания. Команде „Русского Краба“ — хороших финансовых показателей, от которых зависит дальнейшая судьба и продолжение строительства краболовов, которые запланированы в рамках программы инвестиционных квот», — сказал руководитель Росрыболовства.

Краболовное судно названо в честь капитана дальнего плавания Георгия Ивановича Александрова (1882 — 1939 гг). Георгий Иванович с 1903 года служил на Дальнем Востоке, командовал миноносцем, военными транспортными судами. Весной 1928 года был назначен капитаном краболова «Камчатка».

Техническое возможности краболова позволят увеличить объем перевозки живой продукции, повысить показатели ее сохранности; улучшить мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях Берингова, Охотского и Японского морей.

«Капитан Александров» — пятый из шести краболовов, построенных в рамках первого этапа госпрограммы модернизации рыбохозяйственного комплекса страны с помощь инвестиционных квот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. По итогам первого этапа заключены контракты на строительство 41 судна-краболова.