В районе Измайлово на востоке Москвы открылась новая поликлиника на 750 посещений в смену

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В новом просторном здании площадью 11 тыс. кв. метров созданы все условия для комфорта пациентов и качественной работы врачей. Здесь будут работать терапевтические отделения, отделение медицинской профилактики, Центр здоровья, консультативно-диагностическое отделение, отделение эндоскопии, отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, кабинет физиотерапии, массажа и зал ЛФК.

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Прием пациентов будут вести врачи общей практики (терапевты), офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, хирург, невролог, уролог, колопроктолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, реабилитолог и другие специалисты.

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Новая поликлиника оснащена современным высокотехнологичным медицинским оборудованием: магнитно-резонансным и компьютерным томографом, остеоденситометром, маммографом, аппаратами УЗИ экспертного класса, рентген-аппаратами, оборудованием функциональной диагностики. Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими комфортными диванами. Прилегающая территория благоустроена.

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Медучреждение имеет хорошую транспортную доступность. Рядом расположены остановки нескольких автобусных и трамвайных маршрутов, в шаговой доступности станция метро «Измайловская».