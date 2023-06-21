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Модернизация

На предприятии в Костромской области открыли новую линию сушки шпона

 © www.sveza.ru

Сумма инвестиций в новое оборудование составила 151 млн рублей.

Новая линия сушки — современное экологичное и энергоэффективное оборудование. Оно позволит предприятию сократить потребление электроэнергии на 35% в год и увеличить производительность участка на 6%. Благодаря универсальной конструкции оборудования, на нем можно сушить шпон всех существующих форматов. Кроме того, сушилка предусматривает автоматическую загрузку, а также управление температурой и скоростью. В свою очередь современные системы контроля качества: влагомер, холодные секции и системы обнаружения заломов улучшают качественные показатели выпускаемой продукции.

«Современная линия сушки отличается не только высокой производительностью, но и удобством в обслуживании. Для технических работ предусмотрены площадки, которые обеспечивают легкий и безопасный доступ ко всем ее агрегатам. На данный момент эта универсальная линия установлена только на мантуровском комбинате», — отметил Никита Тереханов, директор комбината «Свеза» в Мантурове.

По словам генерального директора компании, «Свеза» продолжает курс на техническое перевооружение и внедрение новых технологий на производственных площадках.

«Мы постоянно инвестируем в модернизацию наших производств. В частности, в Мантурово с 2018 года мы вложили порядка 2 млрд рублей и которых 400 млн рублей — в прошлом году. Эти средства пошли на обновление производства, закупку оборудования, цифровизацию, автоматизацию производственных процессов и, как следствие, поддержание и улучшение условий труда», прокомментировал генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман.

Костромская область — один из приоритетных регионов для «Свезы». Именно здесь находятся ее два комбината, которые играют важную роль как в развитии компании, так и всего региона в целом. Благодаря тесному взаимодействию с губернатором и профильными департаментами, костромским предприятиям удается успешно решать вопросы экономического и социального характера.
Источник: https://www.sveza.ru/press/news/na-...urovo-zapustili-novoe-oborudovanie/

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Костромская область, Мантурово, Свеза
  • Нет аватара donbass_phoenix
    21.06.2311:18:47

    Шпон — это супер! Его много для страны не бывает!)      

    #1264498
    • Нет аватара Денис Денисофф
      21.06.2313:27:40

      Тут дело даже не только и не столько в самом шпоне (хотя и в нём тоже). Сколько в том, что мы потихоньку прекращаем вывоз леса кругляка за копейки и последующую закупку во всяких Италиях продуктов деревообработки за дорого. Мы начинаем сами перерабатывать собственное сырьё в продукт и сами на этом зарабатывать. Главное, что у нас начали появляться собственные лесоперерабатывающие производства. А это, как говорится «не только ценный мех», но и налоги в бюджет, рабочие места и отсутствие пошлин в цене продукта.

      #1264514
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