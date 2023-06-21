На предприятии в Костромской области открыли новую линию сушки шпона

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Сумма инвестиций в новое оборудование составила 151 млн рублей.

Новая линия сушки — современное экологичное и энергоэффективное оборудование. Оно позволит предприятию сократить потребление электроэнергии на 35% в год и увеличить производительность участка на 6%. Благодаря универсальной конструкции оборудования, на нем можно сушить шпон всех существующих форматов. Кроме того, сушилка предусматривает автоматическую загрузку, а также управление температурой и скоростью. В свою очередь современные системы контроля качества: влагомер, холодные секции и системы обнаружения заломов улучшают качественные показатели выпускаемой продукции.

«Современная линия сушки отличается не только высокой производительностью, но и удобством в обслуживании. Для технических работ предусмотрены площадки, которые обеспечивают легкий и безопасный доступ ко всем ее агрегатам. На данный момент эта универсальная линия установлена только на мантуровском комбинате», — отметил Никита Тереханов, директор комбината «Свеза» в Мантурове.

По словам генерального директора компании, «Свеза» продолжает курс на техническое перевооружение и внедрение новых технологий на производственных площадках.

«Мы постоянно инвестируем в модернизацию наших производств. В частности, в Мантурово с 2018 года мы вложили порядка 2 млрд рублей и которых 400 млн рублей — в прошлом году. Эти средства пошли на обновление производства, закупку оборудования, цифровизацию, автоматизацию производственных процессов и, как следствие, поддержание и улучшение условий труда», прокомментировал генеральный директор компании «Свеза» Анатолий Фришман.

Костромская область — один из приоритетных регионов для «Свезы». Именно здесь находятся ее два комбината, которые играют важную роль как в развитии компании, так и всего региона в целом. Благодаря тесному взаимодействию с губернатором и профильными департаментами, костромским предприятиям удается успешно решать вопросы экономического и социального характера.