Региональный образовательный центр «Сириус. Кузбасс» открылся

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В Кузбассе, в селе Елыкаево состоялась торжественная церемония по случаю открытия образовательного центра «Сириус. Кузбасс». Центр призван реализовывать интенсивные образовательные программы для одаренных и талантливых в разных областях кузбасских детей и молодежи.

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Федеральная программа «Сириус» работает в Кузбассе с 2019 года. За это время более 7 000 юных талантливых кузбассовцев прошли обучение по этой программе, многие оставили свой след в истории региона. В 2023 году утверждена новая концепция региональной программы «Сириус. Кузбасс», которая основана на индивидуальном подходе к развитию каждого ребенка.

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Более того, если по федеральной программе на обучение могли отправиться лишь одаренные дети, то региональная концепция предоставляет возможность участвовать в образовательной программе, найти и развить свой талант каждому кузбасскому ребенку.

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Новый образовательный центр «Сириус. Кузбасс» открылся в сосновом бору села Елыкаево и занимает территорию почти в 9 гектаров. Здесь расположено всё необходимое для активного обучения и отдыха участников образовательной программы: жилые комнаты, просторная столовая и современные аудитории, оборудованные всем необходимым для овладения различными науками и компетенциями. Специальности, в которые будут погружаться ребята, никогда не потеряют свою актуальность: инженер, медицинский работник, IT-специалист, педагог, тренер, строитель, архитектор.

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Гостей и участников открытия своими талантами порадовали воспитанники центра, они исполнили музыкальные и танцевальные номера, команда КВН «Сириус» зажгла зал современными шутками, а юные химики поразили всех удивительными экспериментами.

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