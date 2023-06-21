Открыт филиал № 2 детской городской поликлиники № 91 в Даниловском районе Москвы

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Также завершена реконструкция поликлиник в районах Фили-Давыдково, Чертаново Южное, Строгино, Восточный, Братеево, Красносельский и Измайлово.

Трехэтажное здание медицинского учреждения в Даниловском районе площадью около 1,9 тысячи квадратных метров было построено в 1965 году. Последние годы в нем размещается филиал № 2 детской городской поликлиники № 91, медицинскую помощь в котором получают свыше 10 тысяч юных москвичей — жители Даниловского и Донского районов.

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© mos.ru

Мощность поликлиники составляет 354 посещения в смену. В ней работают 72 человека, в том числе 25 врачей. Прием ведут врачи-педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, невролог, врач функциональной диагностики.

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© mos.ru

© mos.ru

Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход через фильтр-бокс, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших детей и тем самым предупредить распространение инфекции.

Для молодых мам обустроена комната здорового ребенка, где они могут пройти обучение по уходу за новорожденными.

Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, в том числе по контрактам жизненного цикла закуплены универсальная и портативная системы ультразвуковой визуализации, а также лор-установка, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование, а также оборудование для функциональной диагностики. Благодаря этому врачи смогут применять наиболее современные виды диагностики.

В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru