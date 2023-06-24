В подмосковных Бронницах открыты лукодром и база гребного спорта

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31 мая в Бронницах Московской области открыты очередные спортивные объекты: база гребного спорта и лукодром.

В состав базы гребного спорта ГУОР входит: здание эллингов для хранения лодок размером 24×36 м, универсальная игровая площадка с искусственным покрытием размером 24×36 м, открытая площадка для общей физической подготовки с искусственным покрытием 6×28 м, хозяйственные постройки.

В состав лукодрома входит: лукодром на 20 стрелковых позиций с искусственным покрытием, здание отапливаемого укрытия на 12 стрелковых позиций со вспомогательными бытовыми помещениями, открытая площадка для разминки с искусственным покрытием, хозяйственный блок, открытая площадка для хранения оборудования.

Общая площадь базы — более 9 тыс. кв. м., строительство началось в 2021 году. Одновременно на объекте смогут заниматься свыше 200 спортсменов ежедневно. Это самое большое в России учебное заведение, готовящее спортсменов по гребле на байдарках и каноэ.

Строительство лукодрома и базы гребного спорта велось в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». Новый центр позволит организовать учебно-тренировочный процесс и проводить соревнования высокого уровня по трём видам спорта: гребному спорту, гребле на байдарках и каноэ, стрельбы из лука.

На базе гребного спорта уже начались занятия сборной России по гребному спорту.

В начале июня в Бронницах начата расчистка площадки под строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Оснащение лукодрома и эллинга для Центра гребного спорта Государственного училища олимпийского резерва в Бронницах профессиональными искусственными покрытиями общей площадью более 1200 м2 произведено самарской компанией «Сагама-Сервис».

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