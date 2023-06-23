Морской УТЦ ввёл в эксплуатацию новейший интегрированный тренажёрный комплекс

Морской УТЦ Макаровки ввёл в эксплуатацию новейший интегрированный тренажёрный комплекс морского судна.

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В преддверии Международного дня моряка, отмечаемого ежегодно 25 июня, Морской учебно-тренажёрный центр Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ввел в эксплуатацию новейший интегрированный тренажерный комплекс морского судна. Комплекс отображает управление морским судном с навигационного мостика и управление главным двигателем и вспомогательными механизмами с центрального поста управления машинным отделением.

Тренажёрный комплекс позволяет проводить подготовку судоводителей одновременно с машинной командой в одном совместном упражнении, одновременно задействуя возможности навигационного тренажера и тренажёра машотделения. Таким образом, помимо проработки профессиональных навыков судоводителей и механиков по отдельности, решается задача повышения эффективности их взаимодействия между собой в качестве единой команды.

© morflot.gov.ru

Введенный в эксплуатацию в Макаровке интегрированный тренажерный комплекс обеспечивает имитацию внутрисудовой связи (интерком) между инструктором и тренажерами мостика и машинного отделения.

Навигационный тренажер обеспечивает аудиовизуальный контроль за действиями обучаемых во время проведения упражнения совместно с камерами тренажера машинного отделения, а также возможность записи этой информации в единой временной линейке. Это позволяет наглядно всей командой разобрать процесс выполнения совместного упражнения в отдельном классе дебрифинга сразу после завершения практической части занятия, оценить плюсы и минусы выполнения задания и разобрать ошибки.

Обучение уже прошли первые группы слушателей, отметившие эффективность внедрения интегрированного подхода, который позволяет проводить совместное обучение специалистов разных направлений, что максимально приближает тренажёрную практику к реальным судовым условиям.

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова продолжает развитие всех основных направлений повышения квалификации различных категорий специалистов отрасли, стремясь к обеспечению технологического и методического лидерства.