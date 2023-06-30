Росатом поставил крупную партию оборудования для энергоблока № 1 АЭС «Аккую»

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», входит в Госкорпорацию «Росатом») поставило крупную партию оборудования для подсистем автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) блочного уровня для первого энергоблока строящейся в Турции АЭС «Аккую».

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На площадку строительства в провинции Мерсин доставили 95 шкафов оборудования из состава системы контроля и управления нормальной эксплуатации (СКУ НЭ) первого энергоблока и управляющей системы безопасности по технологическим параметрам (УСБТ).

Путь в 4 тыс. километров оборудование проделало на автомобилях грузоподъемностью до 20 тонн.

Главный инженер проекта АСУ ТП АЭС «Аккую» Василий Подчумачев проконтролировал разгрузку непосредственно на площадке сооружения станции. Он рассказал, что стойки питания и сопряжения, а также остальное доставленное оборудование необходимы для одной из важнейших предпусковых операций — пролива активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор.

«Мы продолжаем поставлять оборудование систем управления на площадку строительства с учётом графика сооружения. К предстоящему ключевому событию мы планируем завершить ещё несколько комплексных поставок», — отметил директор по работе с ключевыми клиентами АО «РАСУ» Глеб Мурашов.

Справка:

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республики 12 мая 2010 года. Предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») входит в состав Госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение», отвечает за реализацию комплексной программы по унификации и импортозамещению электронной компонентной базы для АСУ ТП АЭС, объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятии «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники.