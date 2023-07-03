Нижегородский гофрокартонный завод запустил производство трехслойного гофрокартона

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Нижегородский гофрокартонный завод (НГЗ) в июне 2023 года ввел в эксплуатацию новую высокотехнологичную гофролинию, предназначенную для изготовления листового трехслойного гофрокартона. Новое современное оборудование отечественного производства рассчитано на выпуск трехслойного картона профиля B и Е марки Т-22 и Т-23.

Ввод в эксплуатацию новой гофролинии осуществлен в ходе первого этапа модернизации промышленного оборудования завода в рамках третьей очереди реконструкции производственного цеха. Отметим, реализуемый на предприятии года проект по модернизации производства имеет импортозамещающее значение и предполагает использование современных технологий, позволяющих выстраивать процессы на основе инструментов бережливого производства.

«Наша компания специализируется на изготовлении упаковочных конструкций по индивидуальному заказу, и ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит расширить предложения для наших клиентов по видам гофрокартона и гофроупаковок. За более чем 20-ти летний опыт работы мы отлично научились выполнять самые сложные и нестандартные задачи и выпускать качественную продукцию, соответствующую пожеланиям наших клиентов», — сообщил Денис Лабуза, генеральный директор Нижегородского гофрокартонного завода.