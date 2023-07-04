В Ярославле спустили на воду новый причал для теплоходов
В Ярославле спустили на воду причал для теплоходов. Новый причал будет установлен на Волге у Свято-Введенского Толгского монастыря.
Первые теплоходы он должен принять в августе — ко дню Толгской иконы Божией Матери.
Причал по заказу правительства региона построили специалисты Ярославского речного порта (стоимость контракта — 28 миллионов рублей). Ожидается, что цельнометаллическая конструкция прослужит более 50 лет.
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