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Судостроение и судоходство

В Ярославле спустили на воду новый причал для теплоходов

В Ярославле спустили на воду причал для теплоходов. Новый причал будет установлен на Волге у Свято-Введенского Толгского монастыря.

 © cdnstatic.rg.ru

Первые теплоходы он должен принять в августе — ко дню Толгской иконы Божией Матери.

Причал по заказу правительства региона построили специалисты Ярославского речного порта (стоимость контракта — 28 миллионов рублей). Ожидается, что цельнометаллическая конструкция прослужит более 50 лет.
Источник: https://rg.ru/2023/06/29/reg-cfo/u-...-iaroslavle-ustanoviat-prichal.html

Ярославль, причал
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