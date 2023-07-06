В Твери приступили к производству систем управления климатическим оборудованием вагонов метро

Предприятие «КСК Элком», входящее в дивизион «Электрическая техника» ГК КСК, приступило к производству систем управления климатом для вагонов метро. Первые комплекты системы управления в составе систем обеспечения микроклимата проходят опытную эксплуатацию на поезде метро нового поколения «Москва-2020».

Пайка плат КСК "Элком" на Промтехнопарке в Твери © kscgroup.ru

Система управления климатическим оборудованием предназначена для управления и защиты электрооборудования установки кондиционирования воздуха на подвижном составе, а также обеспечения заданных параметров микроклимата в автоматическом режиме как в кабине, так и в салоне вагона метро.

Все компоненты комплекса, включая преобразователь электроэнергии, контролер и пульт управления, устанавливаемый в кабине машиниста, — российского производства, разработаны и произведены на предприятиях группы компаний. На новой системе управления установлено современное программное обеспечение собственной разработки «КСК Элком».

Первые изготовленные комплекты системы управления прошли полный комплекс испытаний, в ходе которых подтвердили заявленные технические характеристики. В настоящее время, в составе систем обеспечения микроклимата, комплекс проходит опытную эксплуатацию на поезде метро нового поколения «Москва-2020». Запуск серийного производства запланирован на 2024 год на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Планируемый объем будущего серийного производства — 300-400 комплектов.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 11000 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

О «КСК Элком»:

Компания «КСК Элком» специализируется на выпуске систем информирования, систем связи, управления и безопасности, систем видеонаблюдения, внешнего и внутреннего освещения, жгутовой, кабельно-сборочной продукции и электронных компонентов для железнодорожного транспорта. Предприятие располагается в Твери на территории Промтехнопарка КСК, численность сотрудников более 400 человек.