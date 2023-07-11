В Донецке на лодочной станции установили новый плавучий причал на 32 лодки

Новый плавучий причал установлен на лодочной станции центрального парка культуры и отдыха им. Щербакова в Донецке.

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Новый причал с четырьмя зонами для швартовки. Он рассчитан на 32 лодки и 9 катамаранов.

Причал смонтирован на новых понтонах. Установлена поликарбонатная крыша, защищающая от палящего солнца.

Новый пирс примерно в два раза больше предыдущего. Кроме того, для окунания на Крещение сделали специальную лестницу с перилами, которая будет обеспечивать безопасный вход в воду.