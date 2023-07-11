Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

В Донецке на лодочной станции установили новый плавучий причал на 32 лодки

Новый плавучий причал установлен на лодочной станции центрального парка культуры и отдыха им. Щербакова в Донецке.

 © dan-news.ru

Новый причал с четырьмя зонами для швартовки. Он рассчитан на 32 лодки и 9 катамаранов.

Причал смонтирован на новых понтонах. Установлена поликарбонатная крыша, защищающая от палящего солнца.

Новый пирс примерно в два раза больше предыдущего. Кроме того, для окунания на Крещение сделали специальную лестницу с перилами, которая будет обеспечивать безопасный вход в воду.
Источник: https://dan-news.ru/obschestvo/na-l...a-donecka-pojavilsja-novyj-prichal/

Донецк, причал
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,